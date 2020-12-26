لربات البيوت.. 10 نصائح لترشيد استهلاك المياه وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق، 10 نصائح لربة المنزل من أجل ترشيد الاستهلاك وتخفيض الفاتورة.

غرس سلوكيات المحافظة على المياه في الأبناء

أكدت الشركة القابضة للمياه، في بيانها أن «السيدات شركاؤنا وتقع على عاتقهن مسؤولية غرس سلوكيات المحافظة على المياه في أولادها منذ الصغر، لتخفيض استهلاك المياه».

الخطوات التي يجب اتباعها لتخفيض استهلاك الفاتورة والمحافظة على المياه

- غلق الحنفية أثناء غسيل الأسنان بالفرشاة (إن معدل الوقت المستغرق لتنظيف الأسنان هو دقيقة وعشرين ثانية فإذا فتحنا حنفية الماء طوال تلك المدة فسنكون قد أهدرنا حوالي 8 لترات من الماء.)

- تأكدي من غلق الأولاد الحنفية جيدا بعد الاستخدام مباشرة، سواء بعد غسيل الأيدي أو الاستحمام.

- يمكنك وضع وعاء في الحوض عند غسيل الخضروات وإعادة استخدامها في ري النباتات أو ملء صندوق الصرف (السيفون) منها.

- تأكدي من عدم تسريب أي من الأدوات الصحية للمياه بالمنزل وسارعي في صيانتها إن وجد التسريب.

- يمكنك صيانة الأدوات الصحية الخفيفية بنفسك، من خلال الاسترشاد بدليل مبادىء «فنيات السباكة».

- باستخدامك للقطع الموفرة في الأدوات الصحية يمكنك توفير 50% من الاستهلاك الشهري، فالقطع الموفرة تعمل على تخفيض تدفق المياه بنسبة 35% من خلال شكة المصفاة الموجودة بالقطعة.

- انتظامك في سداد فاتورتك يضمن لك استمرار توصيل الخدمة بالجودة المطلوبة.

- تطهير خزانات المياه يضمن لكي ولأولادك مياه نظيفة وصحية لطلب تطهير خزانك برجاء الاتصال بالخط الساخن 125 .

- في حال وجود شكاوى او استفسارات تتعلق بالمياه أو الصرف الصحي يمكنك الاتصال برقم 125 من أي تليفون ارضي.

- من الضروري تعريف العاملات الوافدات للمنازل بالممارسات الصحيحة لاستخدامات المياه.