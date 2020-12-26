أسعار طرازات سيارة «ألفا روميو»: أرخصها بـ 389 ألف جنيه

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها ماركات السيارات المختلفة، سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر «ألفا روميو» الإيطالية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق العالمي.

وتنشر «الوطن»، خلال السطور التالية الطرازات التي يتمّ طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- «ألفاروميو جوليتا»

وتأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، مع خيارين من المحرك الأول بسعة 1400 سي سي تربو، يولد قوة 170 حصانًا، وأقصى سرعة 218 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بثمن سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 7.6 ثانية، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم.

والمحرك الثاني في الطراز الجديد 2021 يأتي بسعة 1800 سي سي تربو يولد قوة 240 سي سي وأقصى سرعة للسيارة 244 كم وتتساعر السيارة في 6 ثواني، ومزودة بناقل حركة مزود بسبع سرعات وتستهلك السيارة 6.8 لقطع مسافة 100 كم.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية بسعر 389 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 499 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 525 ألف جنيه.

2- «ألفا روميو جوليا»

وتأتي في السوق المصرية بخمس فئات مختلفة التجهيزات مع خيارين من المحرك الأول بسعة 2000 سي سي، يولد قوة 200 حصانًا، وأقصى سرعة 235 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 6.8 ثانية، وتستهلك السيارة 6 لترات لقطع مسافة 100 كم.

والمحرك الثاني بسعة 2900 سي سي، يولد قوة 510 أحصنة، وأقصى سرعة 305 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 4.3 ثانية، وتستهلك السيارة 8.6 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتأتي في السوق المصري بخمس فئات، يبدأ سعر الأولى 635 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 695 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 770 ألف جنيه، والفئة الربعة بسعر 809 آلاف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزاص بسعر مليون و850 ألف جنيه.

3- «ألفا روميو ستلفيو»

تأتي في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات مع خيارين من الحرك الأول بسعة 2000 سي سي تربو، يولد قوة 280 حصانًا، وأقصى سرعة 241 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 5.5 ثانية، وتستهلك السيارة 7 لترات لقطع مسافة 100 كم.

والمحرك الثاني بسعة 2900 سي سي، يولد قوة 510 أحصنة، وأقصى سرعة 283 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 3.8 ثانية، وتستهلك السيارة 8.5 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتأتي في السوق المصري بأربع فئات، يبدأ سعر الأولى 895 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 990 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و50 ألف جنيه، والفئة الربعة بسعر 2 مليون و100 ألف جنيه.