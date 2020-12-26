«التخطيط القومي» يعلن عن وظيفة خالية للحاصلين على ماجستير أكاديمي

أعلن معهد التخطيط القومي، عن حاجته لشغل وظيفة مدرس مساعد، للحاصلين على درجة الماجستير الأكاديمي فقط، ومن المقرر غلق باب التقديم أمام الراغبين 31 ديسمبر الجاري.

قال «المعهد» في بيان له، إن المتقدم لشغل الوظيفة يجب أن يكون حاصلا على درجة الماجستير الأكاديمي في أي من المجالات: «تخطيط ثقافي، تخطيط إعلامي، تخطيط بيئي، تخطيط صحي، اقتصاديات السياحة، اقتصاديات النقل، اقتصاد قياسي، اقتصاديات الموارد المائية، اقتصاد صناعي، اقتصاد سياسي، اقتصاد بيئي، اقتصاد إقليمي، اجتماع سياسي، ثروة سمكية، سكان وقوى عاملة، تمويل دولي، رياضة بحتة، حاسب «نظم معلومات»، سوق العمل، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التعليم أوإدارة المعرفة».

وأضاف، أنه يتعين على الراغبين في شغل هذه الوظائف المستوفين للشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقوانين المعدلة له التقدم بطلب يسلم باليد باسم الدكتور رئيس المعهد «أول شارع الطيران – طريق صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة».

وعن المستندات المطلوبة، أشار إلى أنها تتضمن تقديم نسخة من رسالة الماجستير وأصل شهادة الماجستير، وكذلك صورة من شهادة التقديرات للمقررات الدراسية التي تم دراستها في مرحلة البكالوريوس/الليسانس والماجستير «إحضار أصل الشهادات للاطلاع».

بالنسبة للحاصلين على مؤهلات علمية من الخارج يقدم شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات يفيد معادلة المؤهل الحاصل عليه صورة مميكنة من شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، موافقة جهة العمل في حالة عمل المتقدم، عدد 8 صور شخصية حديثة، دمغة فئة 90 قرش وتنمية موارد فئة 10 قروش​.

على أن تقدم الطلبات والأوراق المطلوبة في دوسيه للمكتب الفني لرئيس المعهد بالدور الأول.