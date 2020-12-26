المالية: ارتفاع مخصصات الأجور والدعم بالموازنة 25% من يوليو إلى أكتوبر

ارتفعت مخصصات الدعم والأجور والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة بنسبة 25%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021، ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة مخصصات الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 146مليار جنيه خلال الفترة من «يوليو - أكتوبر» في العام المالي 2019-2020، إلى نحو 180 مليار جنيه منذ بداية يوليو وحتى أكتوبر الماضي، بزيادة اقتربت من 35 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة ما خصصته الدولة لصالح بند الأجور وتعويضات العاملين خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 109.5مليار جنيه، مقابل نحو 101.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشار، إلى ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 44 مليار جنيه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام المالي 2019-2020، إلى نحو 69 مليار جنيه خلال الـ 120 الأولى من العام المالي الحالي.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن وزارة المالية، أنه برغم ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر في العام المالي الحالي، إلا أن عجز الموازنة العامة للدولة تراجع إلى 2.7% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 3.1% عجز خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي 2019-2020.

وأرجع هذا الانخفاض في العجز إلى الارتفاع في جانب الإيرادات العامة بنسبة 15.5%، مما فاق ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 6.6% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأكد التقرير، أن إجمالي الإيرادات سجّلت نحو 287.1 مليار جنيه منذ يوليو وحتى أكتوبر الماضي لترتفع بنحو 38.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15%، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 74.4% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بينما تساهم الإيرادات غير الضريبية بنحو 25.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.