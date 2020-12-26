إصابة المخرجة هالة خليل بفيروس كورونا: «وقوع البلا ولا انتظاره»

أعلنت المخرجة هالة خليل، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد خضوعها للمسحة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا».

وتغيب هالة خليل عن الساحة الفنية منذ عامين كاملين، فكانت آخر أعمالها مسلسل «بالحجم العائلي» عام 2018 والذي قام ببطولته يحيي الفخراني مع كل من ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي ومجموعة من الشباب، ودارت الأحداث حول ‎السفير السابق ترك عمله بالسلك الدبلوماسي للتفرغ للطبخ، وفتح منتجع سياحي في أحد الأماكن السياحية، وهذا التغيير الطاريء على مسيرة السفير، ويحدث الكثير من المشاكل مع زوجته وأبنائه اﻷربعة.

وتستعد هالة في الوقت الحالي للتحضير إلى عمل سينمائي من تأليفها وإخراجها من المقرر أن يخرج إلى النور العام القادم، حيث تركز في الإنتهاء منه في الوقت الحالي ويشاركها البطولة إلهام شاهين كما صرحت من قبل لــ«الوطن».

ويعد هذا العمل ليس العمل الوحيد الذي قامت هالة بكتابته فسبق وكتبت 4 أعمال وهم فيلم «نوراة» لمنة شلبي والذي حصل على عدد كبير من الجوائز في المهرجانات المختلفة والفيلم من إنتاج عام 2015، وفيلم «قص ولصق» لحنان ترك وشريف منير والذي أنتج عام 2007، وفيلم «أحلى الأوقات» الذي أنتج عام 2004 وقام ببطولته كل من حنان ترك، هند صبري، منة شلبي، سامي العدل، عمرو واكد، وأمير كرارة وحسن حسني، وأخيرًا كانت صاحبة فكرة سيت كوم «أون لاين 1» الذي شارك في بطولته عدد من الشباب وقتها منهم أمير كرارة، أحمد الفيشاوي، بشرى، خالد صالح، لقاء الخميسي وغيرهم من الفنانين الشباب.