"الأهلي المصري" يتوج بجائزة الأفضل في التحول الرقمي

منح اتحاد المصارف العربية البنك الأهلى المصرى جائزة البنك الأفضل فى التحول الرقمى فى مصر لعام 2020، وذلك انعكاساً لنجاح البنك فى تفعيل خطط طموحة للتوسع فى الخدمات الرقمية التى يقدمها، وتتويجاً لاستراتيجية التوسع فى تفعيل التحول الرقمى.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك يضع على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمى تعزيزاً لخطة الدولة فى هذا الشأن، وهو ما أهَّل البنك للفوز بتلك الجائزة، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية به، سعياً لتعزيز مبدأ الشمول المالى، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى.

وأشار «عكاشة» إلى أن تلك الخدمات تأتى استناداً للدراسات التى تقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتحديد احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين، وهو ما تؤكده أعداد المتعاملين بالخدمات الرقمية للبنك، حيث وصل إجمالى عدد اشتراكات العملاء بخدمة «الأهلى نت» الأفراد إلى ما يقرب من 5 ملايين عميل وبحجم معاملات وصل إلى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 ألف عميل وبحجم معاملات مالية بلغ 31 مليار جنيه، ووصل إجمالى مشتركى المحفظة الإلكترونية إلى 1.7 مليون مشترك.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن بداية استراتيجية البنك للتحول الرقمى كانت من خلال إطلاق البنك أول فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة فى القطاع المصرفى المصرى مطلع عام 2019 والتى يسعى البنك للتوسع فيها وامتداد نشاطها إلى نطاق جغرافى يشمل مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أنه استكمالاً لخطة التطوير التى يضعها البنك للتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية، والتى ينفذها بخطى راسخة وثابتة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، أطلق باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية.

البنك يتعاون مع"إي فاينانس" لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني عبر بوابة خدمات المحليات.. ويقود تحالفاً مصرفياً بمشاركة 6 بنوك لتمويل الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت بـ2 مليار جنيه

ومن ناحية أخرى، قام البنك بصفته المرتب الرئيسى الأوّلى ووكيل التمويل، بالتعاون مع بنك أبوظبى الأول بصفته المرتب الرئيسى الأوّلى وبنك الحساب، وبمشاركة خمسة بنوك وهى «القاهرة، البنك العربى، قناة السويس، البركة، الإمارات دبى الوطنى» بتوقيع عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة «أويلكس»، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقيادات البنوك المشاركة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية الدور المحورى للجهاز المصرفى فى منظومة الاقتصاد القومى، حيث يُعد شريكاً رئيسياً للحكومة فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية، ليس فقط للمشروعات القومية وإنما لكافة المشروعات الإنتاجية فى مختلف القطاعات.

وأضافت أن تحالف البنك الأهلى المصرى وعدد من البنوك فى تمويل رأس المال العامل لمشروع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها يعكس حرص القطاع المصرفى على دعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع الصناعى بصفة خاصة، ويؤكد ثقتها فى الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع.

وقال هشام عكاشة إن الصفقة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشروعات، خاصة التى تستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات، مشيراً إلى حرص البنك الأهلى المصرى على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية، مشيداً بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتوقيع هذا التمويل فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

ومن جانبه أكد يحيى أبوالفتوح اهتمام البنك الأهلى المصرى المتنامى بالمشروعات الكبرى المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى كافة المجالات، مضيفاً أن البنك الأهلى ومجموعة البنوك المشاركة فى التمويل كان لها دور بارز فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكَّنها من تحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج.

وأفاد شريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، بأن التمويل الذى تبلغ قيمته 2 مليار جنيه يهدف إلى زيادة تمويل رأس المال العامل للشركة للوصول لأعلى طاقة إنتاجية للمجمع الصناعى المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة أويلكس والتى تقدَّر بـ4200 طن/يوم، حيث تستهدف الشركة طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنوياً، وقد تم إنشاء المصنع بأعلى المستويات التكنولوجية فى التصنيع فى هذا المجال من خلال التحالف التكنولوجى بين شركتى ديسمت البلجيكية وكراون الأمريكية.

كما أبرم البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، بهدف تفعيل خدمة التحصيل الإلكترونى وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها المحليات بعدد من محافظات الجمهورية.

وقال يحيى أبوالفتوح إن المنظومة الجديدة التى يقدمها البنك الأهلى لأول مرة فى مصر بهدف التحصيل الإلكترونى لخدمات المحليات يمتد نشاطها لأكثر من 9 محافظات مصرية كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال باقى المحافظات تباعاً، وسعياً من البنك إلى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

من جانبه قال كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن منظومة السداد الإلكترونى لخدمات المحليات تشمل أهم الخدمات التى يُقبل عليها المواطنون لتلبية احتياجاتهم عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية والتى تتضمن 42 خدمة، منها تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، إخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إدارى، على أن تتم ميكنة جميع الخدمات المتبقية التى تقدمها المحليات كمرحلة ثانية.

فيما أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس، أن هذا التعاون الجديد مع البنك الأهلى المصرى يأتى تتويجاً لسابق أعمال الشركة وكإحدى خطوات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، فى إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الاستثمارية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، مشيراً إلى أن الخدمة تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

"المراسم للتطوير العمراني" تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع "فيفث سكوير" في التجمع الخامس

أعلنت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى عن بدء تسليم الوحدات السكنية الخاصة بأولى مراحل مشروعها العقارى «فيفث سكوير Fifth Square» بالتجمع الخامس، حيث تم إطلاق المشروع عام 2017 بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 23.5 مليار جنيه.

وأشارت الشركة، فى بيان، إلى أن هذا الإنجاز يعد علامة فارقة فى سجل الشركة؛ حيث تمكنت «المراسم» من تنفيذ أعمال المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة رغم الظروف السلبية لجائحة كورونا، وتم بالفعل بدء تسليم الوحدات فى 15 نوفمبر 2020.

ويمتد مشروع «فيفث سكوير» على مساحة 158 فداناً فى المربع الذهبى الواقع فى شارع التسعين الشمالى، حيث يقع على بعد 5 دقائق فقط من الجامعة الأمريكية و2.7 كيلومتر من طريق القاهرة السويس الصحراوى، وتم تصميمه بما يتناسب مع المفهوم العصرى للتطوير العمرانى، حيث يمكن اعتباره مدينة بذاتها لما يتوافر فيه من وحدات سكنية مختلفة من الفيلات والشقق كاملة التشطيب، وعناصر الترفيه المتمثلة فى المساحات الخضراء والحدائق والملاعب وحمامات السباحة والنوادى الاجتماعية.

والتزمت «المراسم» بتسليم الوحدات السكنية لعملائها بالفعل فى مشروع «فيفث سكوير»، والتى تتميز بأنها كاملة التشطيب ومزودة بأجهزة التكييف وذات جودة وتصميمات جذابة وعصرية بما يتيح إمكانية البدء فى السكن فور تسليم الوحدات، بحسب البيان.

واستعانت الشركة فى مشروعها بخبرات متميزة فى تطوير وإدارة المجمعات السكنية بمعايير عالمية لتتناسب مع العملاء من السوق المصرية والعالمية من خلال تقديم الخدمات السكنية المختلفة مثل الصيانة والنظافة والأمن وخدمة الإيجار لوحدات الملاك لتنمية استثماراتهم، وذلك حفاظاً على راحة عملائها وتوفير حياة عصرية داخل مجمع سكنى متكامل ومتطور.

وأضافت: «خدمات التسوق فى المول التجارى «The Mall» على مستوى عالمى، حيث يضم المول أكثر من 300 متجر ليصبح نقطة تجمع لأفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما يضم مجمع سينمات وهايبر ماركت ومنطقة مطاعم وكافيهات ومناطق ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال، إلى جانب مواقف سيارات مخصصة لأكثر من 3500 سيارة تتضمن ما يقرب من 100 موقف لذوى الاحتياجات الخاصة. وقد تم تصميم «The Mall» بطراز معمارى حديث بحيث لا يؤثر على المناطق السكنية فى العقارى «فيفث سكوير Fifth Square» وليكون بحق وجهة وملتقى مجتمع القاهرة الجديدة.

المصرف المتحد يستهدف زيادة رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه والانطلاق باستراتيجية مرنة نحو التحول الرقمي

قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن أجندة المصرف المتحد تستهدف التقدم بطلب لزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنوك الجديد، مشيراً إلى أن استراتيجية المصرف المتحد 2021 اتسمت بالمرونة والابتكار للحلول البنكية المتخصصة التى تواكب جميع الطموحات الاقتصادية الوطنية.

وأشار إلى أن المصرف يدرس حالياً المساهمة أو الاستحواذ على نسبة حاكمة من شركة متخصصة فى المدفوعات الرقمية بعد قرار المركزى السماح للبنوك بالدخول كمساهمين فى شركات متخصصة لحلول المدفوعات الرقمية سواء الحكومية أو الأفراد، كما يسعى إلى المساهمة فى رأسمال شركة متخصصة فى مجال التطوير العقارى.

ولفت إلى حصول الذراع التمويلية للمصرف المتحد خلال 2020 على رخصة ممارسة نشاط التمويل العقارى من خلال شركة التأجير التمويلى، مما ينعكس إيجابياً على نمو نشاط التمويل العقارى للمصرف المتحد وزيادة حصته بالسوق سواء للأفراد أو للمؤسسات.

وأضاف أن المصرف المتحد يضع 18 هدفاً استراتيجياً نصب عينيه خلال العام الجديد، تتمثل فى: المشاركة فى خلق الفرص التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولا سيما المشروعات المتناهية الصغر، فتح المجال للابتكارات المصرفية وغير المصرفية التى تعمل على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات، استخدام تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة فى إنهاء مشكلات التعثر الاقتصادى.

وفيما يخص التحول الرقمى فإن استراتيجية المصرف تتضمن: تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، مساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى، التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين.

وحول تطوير المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، فإن البنك يستهدف استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، لتمكين المصرف المتحد من أن يكون ذراع التمويل الإسلامى بالسوق، إطلاق منصة لبث ثقافة التمويل الإسلامى تساعد فى نشر الوعى بالمنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة، تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها باستخدام التقنيات الحديثة للمزج بين تكنولوجيا البنوك الرقمية وآليات الاقتصاد الإسلامى، التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية التكنولوجية، توسيع حصة المصرف المتحد السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، وتطبيق التشريعات الرقابية من خلال آليات تمكين الهيئة الشرعية للمصرف المتحد لضمان شرعية جميع المنتجات المطروحة.

كما تتضمن استراتيجية البنك: الاستثمار فى تنمية الأصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية، التوسع فى تقنيات التدريب عن بُعد، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية سواء المحلية أو العالمية مثل المعهد المصرفى المصرى، وتبنِّى منظومة التعليم الفنى خاصة فى مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب الانخراط الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة فى الحماية والمساندة الاجتماعية.

وعن حصاد 2020 قال أشرف القاضى إن المصرف المتحد أصدر خطاب ضمان لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بقيمة 2 مليار جنيه فى يوليو الماضى، إلى جانب توقيع اتفاقية مع نقابة الصحفيين لتمويل شراء 1108 وحدة من الوحدات السكنية للنخبة الإعلامية، وفقاً لمبادرة البنك المركزى.

وتابع «القاضى» أن المصرف المتحد وقَّع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتقديم الخدمات البنكية الرقمية والتمويلية لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5 آلاف عضو، كما تمكن من تحقيق المعادلة الصعبة بين 5 معايير لاستدامة النمو المؤسسى وهى: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الإنتاجية، وبيّن استغلال الموارد المتاحة ليقدم منظومة مؤسسية ناجحة قادرة على المنافسة السوقية والاستحواذ على شريحة أكبر من سوق المعاملات البنكية المصرية.

ولفت رئيس البنك إلى أن عام 2020 شهد مشاركة قوية للمصرف المتحد فى عدد من المبادرات القومية، منها 4 حملات قومية للشمول المالى، والمشاركة فى المبادرة القومية لمساندة العملاء المتعثرين، والمشاركة فى الحملة القومية للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، إلى جانب المشاركة فى الحملة القومية للمعاملات الرقمية من خلال التوعية بخدمات باقة «بنكك على الخط».

ونوه بأن البنك أطلق منظومة الرقم المصرفى الدولى International Bank Account Number IBAN التى تأتى تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية 2030 واستراتيجية البنك المركزى نحو تحول مصر لمركز إقليمى لأسواق المال والأعمال بمنطقة الشرق الأوسط، كما قام بتجهيز مبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى افتتاح ثانى مركز «رواد النيل» بمحافظة المنيا، وافتتاح ثالث مركز للخدمات البنكية الرقمية للعملاء، بمنطقة التجمع الخامس، وافتتاح 3 فروع جديدة للمصرف المتحد بمحافظات دمياط والدقهلية والقاهرة.

وعلى صعيد الجوائز المؤسسية، فاز المصرف المتحد- مصر بجائزة «أفضل القنوات المصرفية الرقمية - مصر 2020» من مجلة إنترناشونال فاينانس للعام الثانى على التوالى، كما فازت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، بلقب سفيرة النوايا الحسنة لدولة نبيال 2020، بينما حصل أشرف القاضى على جائزة «أفضل 100 قيادى لعام 2019»، وذلك وفقاً لاختيار قمة الأفضل فى دورتها الخامسة، فضلاً عن اختيار القاضى ضمن أفضل 25 قيادة مصرفية مؤثرة لعام 2019 فى المجال الدبلوماسى، وذلك وفقاً لاستفتاء مجلة دبلوماسية السنوى، كما اختيرت جرمين عامر ضمن أفضل 25 شخصية نسائية مؤثرة إعلامياً لعام 2019 فى المجال البنكى وذلك وفقاً لاستفتاء نفس المجلة.

"آي سكور": 721.2 مليار جنيه حجم إشهارات سجل الضمانات المنقولة لـ80 جه

قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»، إنه فى إطار توجه الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمى والشمول المالى قامت الشركة بتوقيع عدة بروتوكولات مع عدة وزارات للعمل على الربط الإلكترونى.

وأشارت الشركة، فى بيان، إلى أن هذه الاتفاقيات تضمنت بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونياً، وبروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية، وبروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات إلكترونياً، والربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس إلكترونياً، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية للاستعلام عن الوفيات.

وأضافت الشركة أنها تستهدف الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس للشركات، والاستعلام عن الشركاء قبل إصدار شهادات التأسيس، كما تقوم الشركة بتشغيل السجـل المصرى للضمانات المنقولة ECR منذ مارس 2018 تحت إشراف هيئة الرقابة المالية والذى حسّن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، خاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit عام 2020 لتسجل المركز 67 من المركز 90 فى تقرير عام 2017.

وذكرت الشركة أن إجمالى الإشهارات المسجلة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة فى الأول من ديسمبر 2020 بلغ 64658 إشهاراً بقيمة إجمالية 721٫2 مليار جنيه، كما وصل عدد الجهات المشتركة فى خدمات السجل المصرى للضمانات المنقولة إلى 80 جهة مانحة للائتمان.

913 بنكاً وجهة تتبادل المعلومات الائتمانية مع الشركة.. وقاعدة بيانات الشركات تنمو إلى 18٫6 مليون عميل

ولفتت «آى سكور» إلى نمو قاعدة بيانات الشركة لتحتوى على بيانات 18٫6 مليون عميل ائتمان فرد و415 ألف عميل ائتمان من شركات متوسطة وصغيرة فى الأول من ديسمبر 2020، كما وصل عدد المشتركين فى خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score من بنوك وجهات مانحة للائتمان إلى 913 مشتركاً (بنوك وشركات وجمعيات تمويل متناهى الصغر) يتبادلون المعلومات الائتمانية.

ونوهت بأنها حصلت على ترخيص التشغيل من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى يناير 2008 وعملها الأساسى هو تجميع وتبويب البيانات الائتمانية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة طبقاً للتعريف الموحد الصادر من البنك المركزى المصرى وذلك لإصدار التقرير الائتمانى والتقييم الرقمى. وتحصل الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى على المعلومات التاريخية لعملاء الائتمان الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع البنوك وكذلك مانحو الائتمان من الشركات والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، وفقاً للبيان.

وأضافت أنها بدأت التشغيل التجارى فى يوليو 2008 بعدد أربعة منتجات وتقدم للسوق المصرفية حالياً ثمانية عشر منتجاً مختلفاً وتعمل على إضافة عشرة منتجات جديدة خلال الاستراتيجية عام 2020-2022 وذلك للمساهمة فى توفير خدمات لإدارة مخاطر منح الائتمان.

الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري - مصر: نستهدف تحقيق 25% معدلات نمو خلال 2021

قال إيهاب السويركى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى التجارى - مصر، إن البنك يستهدف التوسع فى الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، مشيراً إلى أن مصرفه يستهدف إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى خلال شهر يناير القادم، بالإضافة إلى إطلاق المحفظة الإلكترونية فى الربع الأول من العام القادم 2021. وأضاف: «تمكن بنك أبوظبى التجارى - مصر رغم الجائحة من تعظيم أرباحه، ومن المتوقع أن يحقق البنك نمواً فى صافى الأرباح بنسبة من 10% إلى 12% نهاية العام الحالى 2020».

وأكد «السويركى» أنه خلال العام الجارى عمل البنك على تمويل المشروعات فى مصر بشكل كبير، حيث ارتفعت محفظة تمويل الشركات بنحو 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو 57% عن الفترة المقارنة.

وكشف عن دراسة مصرفه لعدد من التمويلات التى تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة فى قروض مشتركة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمى. وفيما يتعلق بزيارة رأسمال البنك للوصول لمتطلبات قانون البنوك الجديد؛ ذكر «السويركى» أن البنك يستهدف التوافق مع متطلبات القانون الجديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبرز اهتمام المجموعة بالتوسع فى السوق المصرية.

وتابع: «يستهدف البنك معدلات نمو بنسبة 25% خلال العام المقبل 2021، لتفوق متوسط معدلات النمو بالقطاع المصرفى حالياً والتى تتراوح بين 15 و20%».

وأشار إلى أن عملية التوسع الجغرافى ستعتمد على إعادة توزيع الفروع فى بعض المناطق والمحافظات وفقاً لدراسة يجريها البنك حالياً لتحقيق أقصى استفادة للعملاء المستهدفين، خاصة أن البنك يمتلك 47 فرعاً توجد فى معظم محافظات الجمهورية تقريباً.

وأضاف أن أبوظبى التجارى - مصر يستهدف مضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلى خلال الفترة القادمة من 100 ماكينة حالياً إلى 200 ماكينة خلال عام 2022.