حريق بمخيم اللاجئين السوريين في لبنان: «بسبب خناقة.. والبلاستيك زودها»

نشبت النيران في وقت متأخر من مساء أمس، في مخيم للاجئين السوريين بشمال لبنان بعدما أشعلها عدد من المواطنين بسبب شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم وعمّال سوريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأسفر الحريق الواقع في منطقة المنية، عن إصابات بالغة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى قريب، دون تحديد كم عددهم، بحسب «سكاي نيوز».

ومن جانبه، قال المتحدّث باسم المفوضية خالد كبّارة، إنّ الحريق امتد إلى جميع مساكن المخيّم المبنية وذلك لأنها مبنية مواد بلاستيكية وخشبية، ويقيم فيها نحو 75 أسرة سورية، موضحًا أنّ حجم الحريق كان ضخمًا بسبب المواد السريعة الاشتعال المبنية منها مساكن المخيّم ووجود قوارير غاز بداخله.

ووقع الحادث بسبب تدخّل عدد من الشبّان من آل المير وعمدوا إلى إحراق بعض خيم النازحين السوريين في منطقة المنية، قبل أن تتدخّل سيارات الدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق.