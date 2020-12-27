مواطن يشيد بـ«مصر الرقمية»: وفرت علينا وقت ووجع دماغ

روى المواطن مالك عدلي، تجربته داخل الشهر العقاري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، حين ذهب لعمل توكيل أمس، إذ أشاد بالتطور الكبير الذي حدث بالمنظومة التي وفرت جهدا ووقتا كبيرا جدا، بفضل موقع مصر الرقمية الذي يقدم خدمات تتعلق بالشهر العقاري والمرور والتموين والأحوال المدنية.

منتظرتش لا شباك ولا دور

وكتب مالك عدلي في منشوره: «كنت رايح أعمل توكيل النهاردة، دخلت مكتب شهر عقاري شمال الساعة 11:50 دقيقة خرجت الساعة 12:00بالظبط، وخلصت التوكيل ومنتظرتش لا شباك ولا دور ولا خزنة واتعاملت مع موظفة لطيفة جدا قالتلي خلصت يا عسل وكانت مبسوطة بيا جدان وكل اللي حواليا بيسألوا مين ده وليه خلص بسرعة كدا».

مصر الرقمية بيقدم خدمة عظيمة

وشرح المواطن مالك عدلي سر السرعة في إنهاء الاجراءات، قائلا: «في موقع اسمه مصر الرقمية بيقدم خدمة عظيمة جدا فيما يتعلق بالشهر العقاري والمرور والتموين والأحوال المدنية، بتعمل أكونت برقم تليفونك، وبتطلب الخدمة اللي أنت عايزها أو الورقة اللي أنت عايزها وتدفع أونلاين، وتروح تمضي وتستلم وشكرا».

واختتم المواطن مالك عدلي منشوره: «الشخص اللي شغل الخدمة دي أخيرا ووفر علينا وقت وقريفة ووجع دماغ هيدخل الجنة حدف، وعنوان الموقع Digital.gov.eg».

والحكومة: تحيا مصر

واحتفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بشهادة المواطن مالك عدلي في حق المنظومة الجديدة، بعدما خاض التجربة بنفسه، وأعاد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نشر ما كتبه المواطن مالك عدلي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكتب معلقا: «تحيا مصر».

مصر الرقمية دون تدخل العنصر البشري

وكانت الحكومة المصرية أطلقت منصة «مصر الرقمية»، لإتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري بها، للحصول على الخدمات بسهولة دون الحاجة لإدراج مستندات، مع توفير منظومة دفع مؤمنة.

منصة «مصر الرقمية»، تتضمن 34 خدمة، في قطاعات «التوثيق، والتموين، والمرور، والمحاكم والأحوال الشخصية، والإسكان الاجتماعي، والحصول على خدمات الشهر العقاري والمحاكم، وخدمات السجل التجاري، إلى جانب خدمات الصحة والمرور والتموين والتوثيق».