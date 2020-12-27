مدير متحف النيل بأسوان: افتتاح المسرح المكشوف في عيد المحافظة القومي

كشفت المهندسية إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان عن تفاصيل ملف تجهيز مسرح روماني مكشوف بالمركز الثقافي الأفريقي بأسوان، يتسع لـ2500 فرد، مؤكدة أن المسرح المكشوف هو أحد مكونات المركز الثقافي الأفريقي، وتم إنشاءه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب منتدى الشباب العربي الأفريقي الذي انعقد بمحافظة أسوان بمارس 2019، ومن المقرر أن يتم افتتاح المسرح رسميا مع احتفالات أسوان بعيد أسوان القومي، وذكرى مرور 50 عاما على بناء السد العالي.

المسرح مساحته 15 ألف متر مربع

وكشفت مدير عام متحف النيل بأسوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن المسرح مساحته 15 ألف متر مربع، ومنها 3500 جسم المسرح ومدرجات وباقي المساحة عبارة عن منطقة لاند سكاب وجراجات ومباني خدمية ويتسع المسرح لـ2500 فرد وهو اتساع كبير لايوجد له مثيل في المنطقة، ومنتظر إقامة فاعليات كبرى عليه ومؤتمرات خاصة بتوطيد العلاقات بين مصر وأفريقيا، خصوصا وأنه مكون من مكونات المركز الثقافي الأفريقي وبالفعل أقيمت فاعلية عليه بأكتوبر الماضي، وراعى المصمم للمركز أن تكون زاوية الرؤية خزان أسوان، وهو مشروع هام على نهر النيل للاستمتاع بالمشهد الجمالي بالخزان ونهر النيل.

54 فيلما لـ54 دولة أفريقية

وشرحت مدير عام متحف النيل بأسوان، أنه تم تخصيص الدور الثاني بالكامل بالمركز الثقافي الأفريقي ليتحدث عن أفريقيا وتم تقسيمها لمناطق شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط أفريقيا، وكل منطقة تضم مجموعة من الدول وتم تمثيل كل دولة بلوحة تبين أبرز ملامح هذه الدولة.

وأنتجت وزارة الموارد المائية والري، 54 فيلما عن 54 دولة، وكل فيلم يتحدث عن كل مايخص الدولة من مساحة وعدد السكان والتوزيع الديموجرافي والعادات والتقاليد لكل دولة وأشهر الأنهار وأشهر القبائل وأشهر الأنهار وفكرة كاملة عن الدولة يأخذها الزائر عن هذه الدولة بكل اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

المركز يضم العديد من مقتنيات الدول الأفريقية

واستكملت مدير متحف النيل بأسوان، أن المركز الثقافي يزينه العديد من مقتنيات الدول الأفريقية التي استجابت لرغبة الوزارة لإرسال مقتنياتها لتعبر عن ثقافة هذه الدول، ومن المنتظر استقبال مقتنيات أخرى لدول أخرى ليصبح المركز الثقافي الأفريقي كاملا بمقتنيات الـ54 دولة.