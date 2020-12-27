مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات علاجية في اليمن

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية ، وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,612 مستفيدا، وعيادة التحصين 181 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 293 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات، وعيادة الصحة الإنجابية 254 مريضا، وقسم المصابين بالأوبئة 650 مستفيدا، وقسم التغذية العلاجية 235 حالة، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين.

كما أجري الفحص المخبري لـ 2,390 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 3,229 مريضا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,106 أشخاص، وقسم التوليد 23 مستفيدا ، وقسم التنويم حالة واحدة، وقسم نقل الدم 10 مراجعين.

كما واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16 ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16 ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 180 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 174 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى.

كما صُرفت الأدوية لـ 198 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 83 مراجعًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة 10 - 16 ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 400 مستفيد، وقسم الباطنية 260 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 245 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 289 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 814 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 105 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 163 مستفيدًا، فيما نفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 500 شخص، وصُرفت الأدوية لـ 1,304 أفراد، وراجع قسم نقل الدم 5 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 366 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 625 فردًا، وأجريت 6 حملات للرش الضبابي.

كما وصلت أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.