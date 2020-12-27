القبض على 28 صيادا مصريا على مركبين بتونس: جرفتهما الأمواج بالخطأ

كشف أحمد نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن إلقاء السلطات التونسية القبض على مركبين صيد من برج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، منذ 3 أيام، وعلى متنهما 28 صيادا مصريا.

وقال نقيب الصيادين في كفر الشيخ، إن المركب الأول اسمه «حسن وحمادة» ملك أحمد محمد الديب، وكان على متنه 16 صيادا، والمركب الثاني اسمه «كريم وعلي» وعلى متنه 12 صيادا، ملك فرج محمد الديب.

وتابع، بأن المركبين كانا في رحلة صيد عادية، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، وسوء حالة السواحل المصرية بالنسبة لقلة الأسماك، توجها إلى منطقة «مالطابنك»، لافتًا إلى أنها منطقة دولية تعمل فيها جميع دول البحر المتوسط، ونظرًا لسوء الأحوال، دفعت الأمواج المركبين إلى الاقتراب من السواحل التونسية.

وقال نصار، إن المقبوض عليهم، من أبناء قرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، وهم: أحمد أحمد الديب، رئيس مركب «حسن وحمادة»، وحسن محمد منصور الحداد، رئيس مركب «كريم وعلي»، ومجدي عبد الرحيم عبد اللطيف علي الأزلي.

وأضاف نقيب الصيادين، أن من بين المقبوض عليهم محمد سلامة إبراهيم محمد، وعبده سعد عوض حسن عرفة، وثابت أحمد أحمد حمادة، وهيثم أحمد إسماعيل الصباغ، وفتح الله محمد عبد الفتاح مرعي، وحسن أحمد محلاوي الشامي، وأيمن محمد محمد جمعة عرفة.

وتابع نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أنه ناشد وزارة الخارجية والقيادة السياسية للتدخل والإفراج عن الصيادين، كاشفا أنهم دخلوا المياه الإقليمية، بطريقة شرعية، لكن سوء الأحوال الجوية هو ما أدى لدخولهم المياه التونسية دون ذنب، مؤكدا أن من بينهم شباب يعولون أسرا كاملة ولا يمتهنون مهنة غير الصيد.