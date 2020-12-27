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عاجل.. الحكومة: غرامة عدم ارتداء الكمامة 50 جنيها تسدد فورا

رئيس الوزراء: التطبيق اعتبارا من الأحد المقبل

كتب:

محمد مجدي
06:29 م | الأحد 27 ديسمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء، توقيع غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، على من لا يرتدي الكمامة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد منذ قليل، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

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