عاجل.. رئيس الوزراء يوجه بوقف الاحتفاليات والمهرجانات الفترة المقبلة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد منذ قليل، بمنع إقامة أية سرادقات أفراح أو عزاء أو أية تجمعات.

وشدد رئيس الوزراء، على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

وأكد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.