الوزراء عن تطبيق الغرامات الجديدة: «اللى ماشي في الشارع مش ملزم»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، اتخذ إجراء للتعامل مع المتهاونين في الاجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، عبر إقرار تطبيق فوري للغرامات، لعدم الالتزام بالكمامة، وبدء التطبيق بداية من الأحد المقبل، بغرامة فورية تصل لـ50 جنيه من المواطنين: «مفيش إلزام لتطبيق الغرامة للشخص الماشي في الشارع، لكنها تحصل في وسائل التوصيل العامة والخاصة، والغرامة ستحصل بموجب إيصال، ونعمل على طباعة تلك الإيصالات، وأي مواطن سيتم تغريمة سيعطي إيصال تابع للدولة».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ذلك الإجراء جاء بعد رصد تهاون من فئة كبيرة من المواطنين في الأماكن التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث نص على إلزامية ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك، ووسائل النقل الجماعي.

الوزراء: إيقاف موظف المسجد وغلق الدار حال عقد مراسم عزاء

وأوضح أنه بالنسبة للمنشآت التي لا تلتزم، مثل دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، حيث أن الدار التي ستضبط مخالفة وتكون تابعة للدولة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية فسيتم تطبيق غرامة 4 الآف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية التي أقيم فيها سرادق العزاء، كما أن سرادقات العزاء في الشوارع ممنوعه تماما وفي حال تم رصد ذلك سيعرضون إلى العقوبة.

سعد للمحال المخالفة: غرامة 4 الآف جنيه وإغلاق المكان إغلاق إداري لمدة أسبوع

وأكد أن الأفراح مازال مسموح بها في الأماكن المفتوحه فقط بحد أقصي 300 شخص، كما أن أي منشأة ستتجاوز نسبة الإشغال أو كافيهات تقدم الشيش فسيتم توقيع غرامة 4 الآف جنيه وإغلاق المكان إغلاق إداري لمدة أسبوع، وفي حال تم رصد مخالفة جديدة يتم توقيع الغرامة والإغلاق لمدة أسبوعين.

سعد: إلغاء كل الاحتفالات التي من الممكن إقامتها مع بداية العام الجديد

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، وجه كل الأماكن المعنية بإلغاء كافة الاحتفالات التي من الممكن أن تقام في فندق أو مناطق مفتوحه خلال بداية العام الميلادي الجديد، كما وسيقوم المحافظين بتشديد الإجراءات والمتابعات الدائمة على تلك الأماكن للتأكد من تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الدولة مؤخرا، كما وسيتم غلق أي منشأة غير ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء خلال فترة الاحتفالات.