أستاذ اقتصاد: الإصلاح الاقتصادي ساعد على جذب الاستثمار في مصر

قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي من أهم العوامل التي ساعدت الدولة في جذب الاستثمار الخارجي عام 2016، كما أن بعض القوانين تم تعديلها الفترة الماضية، خاصة قانون الاستثمار، والتسهيلات التي تُقدم من الدولة للمستثمرين في مصر، ساهمت في جذب المستثمرين، فتدخل الدولة للمساعدة في حل مشاكل المستثمرين في مصر شئ إيجابي ساعد على النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار الخارجي.

الإصلاح الاقتصادي ساعد على جذب الاستثمار في مصر الفترة الماضية

وأضافت أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، على فضائية «Extra News»، مساء اليوم الأحد، أن وجود مشاريع عملاقة في مصر والبنية التحتية والإصلاح في السياسيات والقوانين والتعامل مع المستثمرين وحل مشاكلهم الخاصة في مصر، ساعد بشكل كبير على جذب الاستثمار بصورة جيدة خلال الفترة الماضية.

هناك تسهيلات في إنشاء الشركات للمستثمرين في مصر

وأكدت «نوار»، أن أهم شئ بالنسبة للمستثمر هو تسهيل عمليات إنشاء الشركات في مصر الخاصة بالمستثمرين، فتم تنفيذ 39 مشروعا باستثمارات 4.9 مليار جنيه خلال 2020، كما أن استقرار المناخ الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمار الأجنبي لمصر خلال السنوات الأخيرة، وأن أي مستثمر ينظر لمؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة كي يطمئن على استثماراته والنظر على السياسات والقوانين من أجل أن يطمئن بأنه يوجد مناخ مناسب للاستثمار.

تطوير سياسات التخليص الجمركي ساعد في جذب المستثمرين لمصر

وأردفت أن تطوير المواني المصرية وتطوير سياسات التخليص الجمركي ساعد المستثمرين في مصر لبدء المشاريع، فكل المستثمرين ينظرون في بداية العمل إلى البدء في استثماراتهم في مصر لعدد من المؤشرات قبل الشروع في الاستثمار، وتنفيذ مشروعاته، في مقدمتها مؤشرات النمو والفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات التي تتم في القوانين.