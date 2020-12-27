الوزراء: حظر الاحتفالات ممتد لأجل غير مسمى وليس في ليلة رأس السنة فقط

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أي حفلات أو احتفالات في يوم رأس السنة أصبحت محظورة في كل الفنادق في كافة أنحاء البلاد، أيا كانت جهاتها سواء حكومية أو خاصة أو تابعة لأي جهة أخرى، وكافة الفنادق محظورة من أي مظاهر احتفالية، ونفس الأمر مرتبط بالنوادي والمطاعم والمقاهي، وهذه مخالفة قد يتم تغريم أي منشأة 4 ألاف جنيه وإغلاق لمدة أسبوع، لافتًا إلى أن حظر الاحتفالات ممتد لأجل غير مسمى وليس فقط ليلة رأس السنة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه في حالة عدم الالتزام فيما بعد، وتجاوز نسبة 50% إشغال أو تقديم الشيشة سيتم تغريمه مرة أخرى ومضاعفة مدة الغلق أي تكون أسبوعين، وبالنسبة للفنادق سيكون الإجراء أكثر قسوة وشدة، ولذلك من سلطات وزير السياحة إغلاق الفندق لمدة شهر، ومن سلطاته أيضا سحب الترخيص من الفندق.

سنطبق العدالة على كافة الفنادق والنوادي ولن يكون هناك استثناءات

وأردف أن العدالة ستكون موجودة ومطبقة للجميع، ولن تكون هناك أي استثناءات، أي نادي أو أي جهة سيتم تغريمها حال مخالفة قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن كان نادي سيتم إغلاقه لفترة معينة تحددها المحليات، إلى جانب تغريمه ماديًا.

حظر الاحتفالات لأجل غير مسمى

وعن إمكانية إقامة الحفلات يوم 1 يناير بدلا من ليلة رأس السنة، عقب قائلا إن هذا جهل بتطبيق القانون، حيث إن قرار رئيس الوزراء حظر أي احتفالات ليلة رأس السنة أو بعد رأس السنة، لافتًا إلى أن حظر الاحتفالات يأتي حتى أجل غير مسمى..

وأردف أن اليوم كان هناك تركيز على رأس السنة باعتباره هو اليوم الذي يستعد له الجميع، ولكن القرار بحظر أي احتفالات بها تجمعات جماهيرية، والقرار تضمن كافة الاحتفالات لأجل غير مسمى.