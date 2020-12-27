التحفظ على أمين مكتبة ومشرف وسائل بتهمة زراعة «بانجو» بمدرسة بالدقهلية

قررت نيابة مركز المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الأحد، التحفظ على اثنين من العاملين بمدرسة بلجاي الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، وهما أمين مكتبة ومشرف وسائل، بتهمة زراعة أشجار نبات البانجو المخدر داخل فناء المدرسة «الحوش» لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال «صباح. ح. أ» مديرة مدرسة بلجاي الابتدائية، التي أكدت أنها فور سماعها حديث يدور بين كل من أمين المكتبة ومشرف وسائل بالمدرسة، عن أن البذور التي ألقوها في فناء المدرسة داخل «أصيص زينة» بالمدرسة أنبتت نبات البانجو المخدر.

كما استمعت النيابة إلى «عبد العزيز.ع»، عامل بالمدرسة، الذي أكد أنه فوجئ بنمو نبات في فناء المدرسة لا يعرفه، حتى استمع إلى حديث كل من أمين المكتبة ومشرف الوسائل التعليمية، بأن نبات بانجو هو الموجود داخل إطار كاوتش يستخدم كـ«أصيص زينة» بالمدرسة، وفور علمه بأنه لنبات البانجو المخدر أبلغ الشرطة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، بعثور «عبد العزيز.ع»، عامل بمدرسة بلجاي الابتدائية، على شجر لنبات البانجو داخل مدرسة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبسؤال مدير المدرسة والعامل اتهموا، في محضر الشرطة، كلا من «طارق .س» أمين مكتبة بالمدرسة و«رضا.ع .ع» مشرف وسائل، بزراعة تلك الأشجار.

وتم التحفظ على النبات، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث، مع انتداب الطب الشرعي لبيان نوع النبات المزروع.