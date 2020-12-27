سعد: نتفاوض على 3 لقاحات مختلفة.. و500 ألف جرعة تصل مصر خلال أيام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل ما يتعلق بالحصول على لقاح كورونا الصيني خلال الفترة المقبلة، أمر خارج عن إرادة الدولة المصرية، لكنه يخص الشركة الصينية التي تستورد منها اللقاح، ومصر تنتظر أن يتم التوريد خلال عدة أيام قليلة، مؤكدا وصول 500 ألف جرعة خلال أيام قليلة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن وزارة الصحة والسكان ستعمل على الإعلان عن خطتها المعلنة بأماكن الحصول على اللقاحات والفئات التي ستحصل عليها، وهذه ستكون المرحلة الأولى فيما يتعلق بلقاح كورونا في مصر.

مصر تتفاوض على ثلاثة لقاحات مختلفة

وتابع أن لقاح سينوفارم، ولقاح أسترزينكا البريطاني، ولقاح فايزر الأمريكي، وهناك مفاوضات تعمل حاليا مع الثلاث جهات من أجل الحصول على اللقاح، وفي حالة الوصول إلى اتفاق نهائي يحدد الكميات ويحدد توقيتات التوريد سيتم الإعلان عنه فورًا، وذلك ليس له علاقة بحصة مصر من «جافي».

اللجنة العلمية هي من اختارت اللقاحات الثلاثة دون أي معايير سياسية

وأردف أن وزارة الصحة والحكومة المصرية تعمل بجد بالتواصل مع ثلاث شركات مختلفة من أجل الحصول على اللقاح، موضحًا أن اختيار اللقاحات ليس له أي علاقة بالمعايير السياسية، ومعايير الاختيار علمية بحتة، واللجنة العلمية هي من اختارت اللقاحات الثلاثة، وكافة اللقاحات آمنة، ولن يُسمح بتداول لقاح في السوق المصري قبل أن يتم خضوعه للأبحاث والدراسات المختلفة.

الحكومة: تم اختبار لقاح كورونا الصيني وعمل دراسات عليه

وأوضح أن لقاح كورونا الصيني تم اختباره بالفعل وعمل دراسات وأبحاث عليه، وخلال أيام سيتم طرحه من أجل الحصول عليه بعد إجراء الإجراءات والدراسات عليه.