الوزراء: تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الوقائية الأحد المقبل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أبرز قرارات مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، هو اتخاذ إجراء للتعامل مع المتهاونين في الاجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، عبر إقرار تطبيق فوري للغرامات، وبدء التطبيق بداية من الأحد المقبل بغرامة فورية تصل لـ50 جنيه من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

سعد للمحال المخالفة: غرامة 4 الآف جنيه وإغلاق المكان إغلاق إداري لمدة أسبوع

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أما بالنسبة للمنشآت التي لا تلتزم، مثل محال المطاعم أو الكافيهات فسيتم التشديد عليهم، وفي حال عدم الالتزام سيتم دفع غرامة فورية تصل لـ4 الآف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع وسيتم تشديد ذلك الإجراء خلال المخالفات الثانية، أما وبالنسبة لدور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء فإن الدار الذي سيتم ضبطه مخالفا وتكون تابعة للدولة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية فسيتم تطبيق غرامة 4 الآف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية التي أقيم فيها سرادق العزاء، كما أن سرادقات العزاء في الشوارع ممنوعه تماما وفي حال تم رصد ذلك سيعرضون إلى العقوبة.

الوزراء: قرارت الحكومة لمواجة كورونا ليست بالجامدة ويحكمها الوضع على الأرض

وأوضح أن الواقع على الأرض هو ما يوجه الحكومة لاتخاذ قرار ما أو عم اتخاذه، وفي الموجة الأولي كانت طبيعة المرحلة تتطلب الإجراءات التي اتخذتها الدولة، مع مراعاه استمرار بعض النشاطات الاقتصادية، ومن الممكن خلال الفترة المقبلة تغيير الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم: «القرارات مش بتتعامل مع وضع جامد ولكنه وضع على الأرض، وكل ما يحدث في الشارع هو ما يحكم قرارتنا».

سعد: خطة محكمة من وزارة التربية والتعليم والجامعات لتنظيم الامتحانات

وأكد أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قام بعرض تصوره لإتمام عملية الامتحانات الترم الأول، وكان منضبطا للغاية، وتم الموافقه على تلك الاقتراحات، وسيقوم الوزير بإعلانها خلال الأيام المقبلة، وكذا الأمر بالنسبة لوزير التعليم العالي والذي راعى الجمع بين مصلحة الطلاب وضمان سلامتهم، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

مشيرا إلى أنه لا يوجد أية نواقص في المستلزمات الطبية أو البروتوكولات الخاصة لعلاج كورونا في المستشفيات أو الصيدليات، وعملنا الفترة الماضية على توفير مخزون كافي يكفي استهلاك المواطنين، ولن نشعر بأية نواقص في العقاقير الطبية خلال الفترة المقبلة.