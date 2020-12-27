المحكمة تعاقب قاتل زوجته العشرينية بالمؤبد: عايرته بضعفه فتخلص منها

ماتت «سكينة» زوجة «فوزي» الرجل صاحب الـ60 عاما.. خلا عليه المنزل الذي كان يعيش فيه بصحبتها وأبناءهما الـ3 بقرية منشأة أبو ذكري التابعة لمركز قويسنا، انشغلوا كل في حياته الخاصة وعمله.. وبدأ يبحث عن عروس يتزوجها، تملأ عليه حياته، ويكمل ما تبقى معها من سنوات عمره، حتى نصحه أقاربه بفتاة ابنة تاجر يعرفونها من محافظة الدقهلية، وتزوجا فى منزله بالمنوفية، يوم 2 مارس 2019، ولمدة 8 أيام فقط، انتهت بقتلها وإخراج أحشائها.

زواج غير متكافئ

أتم الطرفان إجراءات الزواج، وطبّقت أسرة «لمياء» المقولة الشهيرة «ضل راجل ولا ضل حيطة»، رغم أنه يكبرها بـ40 عاما، وانتقلت للعيش معه فى منزله بقرية أبو ذكري بقويسنا، وبدأت أيامهما هادئة، وزارتها والدتها يوم «الصباحية»، وأكدت عليها ضرورة طاعة أوامر زوجها والانصياع له، بيد أن «لمياء» شعرت أن زوجها عاجز في أمور زواجهما، وبدأت تتحدث معه باستهزاء، فأسرها فى نفسه، ولم يبد ضيقا من قولها.

فاض الكيل

استمرت «لمياء» فى معايرة زوجها بسبب عجزه الجنسي وكبر سنه، بشكل صريح لا مواراة فيه، حتى ضاق ذرعا من أسلوبها ورفضها الكف عن ذلك، وطلب منها إعداد طعام العشاء له، وكان ذلك مساء يوم 9 مارس 2019، فأعدت له الطعام، وبات ليلته يفكر فى كيفية إسكات زوجته.

علاقة زوجية وقتل

مع حلول الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي 10 مارس 2019، هيأ «فوزي» نفسه، بعدما قرر إثبات قوته وقدرته لزوجته، علّها تكف عن معايرته، وطلب منها تهيئة نفسها لذلك، ودلفا إلى غرفة النوم، وخلعا ملابسهما، فاستمرت فى معايرته بضعفه وعجزه، فأحضر سكينا وذبحها، ثم سدد لها طعنات قاتلة فى جسدها العاري النحيل، وهي ملقاة على السرير، وشقّ بطنها وأخرج أحشائها بجوارها، ثم ارتدى ملابسه، وغطّى الجثة، وخرج وقف أمام منزله.

الجيران والمارة

وكانت الدماء التى وصلت إلى ملابس «فوزي»، استدعت فضول جاره الذي سأله عن سببها، فاصطحبه بهدوء إلى داخل الغرفة، ورفع له الغطاء، ليصدم الجار بمنظر الزوجة، الجار كان أول شخص من 9 شهود استمعت لهم النيابة العامة فى القضية، ومن بينهم أبناء المتهم، الذين أخبروا بعضهم البعض، بما تناقله الجيران، وأسرعوا للمنزل ليكتشفوا جريمة والدهم.

انتقال الشرطة

محضر الشرطة الرسمي تم تحريره بمعرفة المقدم أحمد خليل، رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، قال فيه: إنه انتقل إلى المنزل وتقابل مع «فوزي»، الذي اعترف بقتل زوجته، ثم اصطحب الضابط لغرفة النوم، فشاهد الأخير «لمياء» عارية ومذبوحة ومصابة بطعنات، وبجوارها أحشائها، وناقش المتهم حول ملابسات قتل المجني عليها، وأكد له «فوزي»، أنه حاول إقامة العلاقة الحميمية معها، فعايرته وتهكمت عليه بسبب ضعفه الجنسي، وتحفظ الضابط والقوة المرافقة له على «سكين» بذات الغرفة وعليه آثار دماء.

تحقيقات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وانتقلت وناظرت جثة «لمياء»، وأمرت بتشريحها ودفنها بعد ذلك، وتسلمت تحريات المباحث التى أكدت ارتكاب «فوزي» الجريمة، ثم بدأت التحقيق معه وحبسته على ذمة القضية، قبل أن تأمر بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، وكلفت لجنة ثلاثية من أساتذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، بإعداد تقرير «نفسي وعقلي» حوله، وخلُص التقرير إلى عدم وجود أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي وعقلي لدى فوزي، ما يجعله مسؤولا عن الجريمة.

اعترافات فوزي

نسبت النيابة العامة لـ«فوزي»، ارتكاب جريمة القتل العمد، وحيازة السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وخلال التحقيقات التي جرت معه، اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث، كما اعترف به في 3 جلسات تجديد حبس، أمام قاضي المعارضات فى جلسات 13 و27 مارس 2019، والثالثة كانت بتاريخ 10 يونيو 2019.

المرافعة والسجن المؤبد

بتاريخ 25 يونيو 2019، أمر المستشار محمد حسن البواب، المحاميي العام الأول لنيابة شبين الكوم الكلية، بإحالة «فوزي» للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التى باشرها أحمد أبو العلا، وكيل النائب العام.

وإستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى القضية، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على «فوزي»، كما استمعت المحكمة للمحامي أشرف فرحات دفاع «فوزي»، الذي انصب دفاعه على انعدام مسؤولية موكله، سبب غياب الوعي والادراك، الذى تعرض له المتهم نتيجة معايرته الذى كان لها أثر في ذلك.

وبعد انتهاء المرافعات والمداولة قانونا، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة «فوزي إبراهيم» بالسجن المؤبد، عما أُسند إليه من إتهامات.