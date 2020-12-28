«هل شرب الشيشة في المنزل آمن مقارنةً بالمقاهى؟.. «الصحة» تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يدخنون الشيشة في المنازل.

وأوضحت «الصحة» عبر الصفحة الرسمية لها على موقع «فيسبوك»، أن شرب الشيشة في المنازل ليس آمنا، مضيفة أنها تعرض مدخنها لنفس أضرار شربها في الأماكن العامة.

ونوهت الوزارة بأن تدخين الشيشة في المنازل، يعرض جميع من في المنزل إلى قدر أكبر من التدخين غير المباشر.

استمرار منع الشيشة في المقاهي

ومنذ الإعلان عن وصول فيروس كورونا إلى مصر أي أكثر من 30 أسبوعا وتحديدا في مارس الماضي، شغل المواطنين قرار «منع الشيشة»، الذي يتجدد الحديث عنه أسبوعيا بين شائعات عودتها وبين استمرار منعها، حتى خرج الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في أكتوبر الماضي، ليؤكد أن الشيشة ممنوعة في المقاهي، ولن يسمح بها في ظل انتشار فيروس كورونا، طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

من جهته أهاب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، على رأسها التحذير من مخاطر تداول «الشيشة» في المقاهي والمطاعم والكافيهات، لعدم نقل فيروس كورونا فقط، ورغم العودة التدريحية للحياة وتخفيف إجراءات كورونا، بمنتصف سبتمبر الماضي، إلا أن الحكومة أعلنت الاستمرار في حظر الشيشة في المقاهي والكافيهات.

وكان قد كشف استطلاع رأي أجراه مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن موافقة 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع الشيشة في المقاهي والكافيهات، في حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهي والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%، ورغم ذلك خرج مجلس الوزراء ليؤكد قرار المنع وأنه لا نية تماما في إعادة الشيشة لمخاطر الفيروس، في ظل الحديث عن ظهور موجة ثانية من كورونا والتي نحن بصددها الآن.