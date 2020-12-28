تفاصيل دهس طالبة بمدينة نصر: سحلتها فتاة بسيارتها عدة كيلو مترات

خيمّت حالة من الحزن والصدمة على أسرة طالبة جامعية عقب مصرع ابنتهم الطالبة «ندا»، صاحبة الـ21 عام، وتبين من تحريات المباحث أن الضحية تدرس بالسنة النهائية بكلية التجارة بجامعة بنها وحضرت من منزل الأسرة بالقليوبية عقب ذهابها لزيارة شقيقتها المتزوجة بمدينة نصر، حيث تعرّضت الشابة العشرينية للدهس أثناء عبورها الطريق من قبل إحدى السيارات التي تقودها فتاة لم تبلغ عامها العشرين وتسير بسرعة جنونية، لتصدمها وتسحلها عدة كيلو مترات دون أن تتوقف السيارة أو تهدأ من سرعتها.

تبين من التحريات الأولية لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن المتهم في الواقعة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تسير بسيارتها بسرعة جنوينة وأثناء قيادتها السيارة اختلت عجلة القيادة من يدها مما أدى إلى دهسها الضحية لعدة كيلوا مترات.

وتحرر محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة وألقت أجهزة الأمن على المتسبب في الحادث، واحيلت إلى النيابة التي استمعت لأقوالها وقررت النيابة الكشف الطبي الظاهري على الضحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص بمدينة نصر، انتقل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم حسام ناصر رئيس المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 19 عاما تقيم بمحافظة القليوبية.

وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي مما أدي الى مصرعها.

وكشفت التحريات أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببت الحادث عقب وقوعه وتبين أنها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما وتم تسليمها للشرطة.

تحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.