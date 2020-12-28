خرجت تشتري حاجة مرجعتش.. تفاصيل سحل فتاة مدينة نصر حتى الموت

صدمة وصراخ وبكاء، هكذا كان المشهد داخل منزل ندا، طالبة كلية التجارة بجامعة بنها والتي لقيت مصرعها بعدما دهستها وسحلتها إحدى السيارات التي كانت تقودها فتاة بسرعة جنونية في مدينة نصر، أثناء توجه الفتاة لزيارة شقيقتها الكبرى، حيث اصطدمت السيارة بالفتاة صاحبة الـ21 عام وسحلتها لمسافة طويلة من الكيلومترات قبل أن يسقط الجثمان دون حراك في شارع الأتوستراد.

سرعة جنونية تكتب نهاية حياة فتاة جامعية

داخل منزل الأسرة بقرية «قرنفيل» بمركز قها التابعة لمحافظة القليوبية كان الحزن يخيم على الجميع، فالنهاية المأساوية والمفاجأة للطالبة الجامعية كانت بمثابة صدمة لأفراد عائلتها الذين لا زالوا في حالة ذهول جراء الحادث.

بصوت ممزوج بالبكاء لا يكاد يسمع، تروي «آية» شقيقة المجني عليها تفاصيل الواقعة التي أودت بحياة ابنتها كما يروق لها وصفها، حيث تقول: «ندا بنتي الصغيرة مش أختي، طول عمرها بتعدي الشارع بدون ما يحصل حاجة و بتاخد بالها لدرجة إني أوقات كنت ببعت معاها بنتي لو هتروح تشتري حاجة للبيت».

تأخد «آية» نفسا عميقا وتكفكف دموعها و تقول: «يوم الحادثة الصبح اتفقت مع ندا نروح نفطر برة سوا، فطلبت مني تنزل تشتري حاجة و ترجع بسرعة»، إلا وقتا طويلا مر على مغادرة الضحية المنزل رغم قرب المكان من المنزل، الأمر الذي بث القلق والخوف في قلب شقيقتها الكبرى: «حاولت أهدى وأطمن نفسي بس ماقدرتش واتصلت بيها لقيت تليفونها مقفول خوفت أكتر، ولما حاولت تاني لقيت حد غريب بيرد عليّا و بيقولي تعالي بسرعة».

اكتشاف الحادث و محاولة تبرئة المتهمة

وجدت «آية» الفاجعة التي كانت طوال الطريق تحاول عدم تصديقها: «روحت لقيت أختي مرمية على الأرض وملفوفة ببطانية جريت عليها عشان أشوف مالها، الناس منعوني و قالولي ماتخافيش هي عايشة بس عندها كسور نتيجة خبطة العربية والإسعاف هتييجي تنقلها المستشفى، لكن الحقيقة إنها كانت ماتت في الحال».

وتشير «آية» إلى أنّ والدي المتهمة حاولا جاهدين إبعاد ابنتهما عن التهمة وتقول: «أمها قالت إنها اللي كانت سايقة عشان تحمي بنتها ووالدها غير زجاج العربية اللي ندا خبطت فيه و كسرته»، إلاّ أنّ كاميرات المراقبة كذّبت إدعاءاتهم.

المتهمة: ماكنش قصدي أخبطها

و في السياق ذاته تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث طلبت تحريات المباحث حول الحادث و استدعاء ضابط محررالمحضر و الاستماع إلى أقواله، كما استمعت لأقوال المتهمة التي قررت التحقيقات أنها لا تعرف الضحية و لا تربطها بها علاقة معرفة من قبل، و تابعت في اعترافاتها أنها أثناء سيرها بالسيارة فوجئت بسير المجني عليها أمامها و حاولت تفاديها فاختلت عجلة القيادة و اصطدمت بها، و نفت ما تردد عن إنها كانت تتحدث في الهاتف أثناء قيادتها، واستعجلت النيابة تقرير الكشف الطبي الظاهري للمجني عليها وطلبت إرفاقه بأوراق القضية ومازالت التحقيقات مستمرة.