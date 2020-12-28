حبس الطالبة المتسببة في دهس فتاة مدينة نصر وسحلها حتى الموت

قررت النيابة العامة حبس الطالبة الجامعية المتهمة بدهس فتاة مدينة نصر تحت عجلات سيارتها خلال سيرها بسرعة جنونية في شارع الخليفة المأمون بتهمة القتل الخطأ، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وبينت التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 عاما وكانت تقود سيارتها بسرعة جنونية ولم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها، لكن الطالبة المتهمة أنكرت تهمة السحل.

المتهمة: استخدمت الفرامل ومعرفتش أفاديها عشان قطعت طريقي

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة معها التي استمرت 3 ساعات أنها لم تكن تقصد دهس الفتاة وأنها كانت تسير في طريقها وفوجئت بالمتوفاة تقطع الطريق أمامها، وفشلت في السيطرة على السيارة رغم أنها استخدمت دواسة الفرامل بشكل تام لكن المسافة كانت قصيرة بينها وبين الضحية، ما ساهم في زحف السيارة في اتجاهها وصدمتها فسقطت على الأرض فاقدة للوعي.

وأضافت المتهمة: «كنت ماشية في طريقي واللي حصل إن كانت فيه بنت بتعدي الطريق من قدامي بسرعة، وساعتها أنا حاولت أفاديها بس معرفتش رغم إني استخدمت الفرامل كتير بس اللي حصل لقيتها تحت العربية، أنا خفت من الموقف عشان أول مرة يحصل ورحت سلمت نفسي لأمين شرطة كان واقف في إشارة مرور في الخليفة المأمون».

تشكيل لجنة لمعاينة مكان الحادث

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة الحادث وموافاة النيابة بتقرير مفصل عن أسبابه، وقررت النيابة استدعاء 3 من شهود العيان على الحادث لسماع أقواله في الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الفتاة المتوفاة الذين أكدوا أنهم لاحظوا أن ابنتهم تأخرت في العودة إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول عدة مرات وفوجئوا أن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى شارع الخليفة المأمون لأن سيارة صدمتها وحالتها الصحية سيئة.