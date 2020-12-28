خبيرة أبراج: الثور والحوت والعذراء والدلو والميزان الأكثر حظا في 2021

قالت سابي، خبيرة علم الأبراج والفلك، إن الأبراج الأكثر حظا في عام 2021 هي: الحوت الذي كان يواجه حظا عسيرا طوال 10 سنوات، مبينا أن أصحاب برج الحوت مجتهدين وأذكياء، كما أن برج الثور سيكون أكثر حظا العام المقبل، بجانب برج العذراء والدلو والميزان، أما النص الثاني من العام سيكون برج الأسد هو الأعلى حظا بين جميع الأبراج.

وأضافت خبيرة علم الأبراج والفلك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أقوى الأبراج في السيدات اللائي يواجهون كل المصاعب بصرامة، هي أبراج الحوت والحمل والجوزاء والثور والأسد والميزان والعقرب، أما بالنسبة للرجال فأبراج الثور والجوزاء والميزان والعقرب، الذين يكافحون بشدة، ولكن أبراج الجدي والسرطان لا يتعلمون من أخطاءهم، فيما يعد شخص برج القوس قديم ويفكر بطريقة تقليدية.

برج الحمل

وتابعت، «أنسب وقت لبرج الحمل في شهور مايو ويونيو ويوليو، وسيقعون في قصة حب، ولكن بعيدة، مبينا أن الرجال المنتمين لبرج الحمل الذين طلقوا مؤخرا لن يرتبطون في الوقت الحالي، لذا يجب الابتعاد عنهم، فرجل الحمل لا يحب المسؤولية ويعتبر «الزواج غلطة ولن يتكرر».

إثارة سنوية

وتثير توقعات خبراء الأبراج جدلا واسعا نهاية كل عام، حيث قالت إحدى العرافات العام الماضي أن العالم سيشهد وباء وزلزالا وأعاصير، وهو ما حدث بالفعل حيث ظهر وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحدثت زلازل في مناطق من قارة أمريكا الجنوبية وإيران وبعض الدول الخليج العربي ومصر أيضا، وتسمى هذه العرافة «بابا فانجا» وهي من دولة بلغاريا، وتوفيت عن عمر 85 عاما، لكنها كانت تتوقع أحداثا ستحدث في المستقبل.