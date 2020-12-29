4 محظورات مخالفة لشروط التعاقد بشركات المياه

وضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 4 إجراءات محظورة يجب على المشتركين أو غيرهم تجنبها وعدم ارتكابها وإلا سيتعرض للمحاسبة وتوقيع الغرامة عليه بشركة المياه وهي..

المحظورات المخالفة لشروط التعاقد

- مد خرطوم من منزلك إلى منزل جارك أو تغذيته بالمياه أو ما شابه ذلك فهذه مخالفة لشروط التعاقد ويتم المحاسبة عليها وتوقيع الغرامات.

- بناء دور جديد بمنزلك أو هدم المنزل لإعادة بنائه مرة أخرى دون إخطار الشركة فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها.

- توصيل المياه من منزلك إلى (مخزن أو جراج أو محل) أو ما شابه ذلك فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها.

- مد خرطوم لرش المياه أمام منزلك أو محلك فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها.

المستندات والإجراءات للاشتراك في خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق المستندات والإجراءات التي يقوم كل فرع من فروع الشركات التابعة بالمحافظات بتقديم الخدمات المختلفة للعملاء الراغبين فى الاشتراك «مياه الشرب أو الصرف الصحى».

يقدم العميل أو المنتفع طالب الاشتراك إلى الفرع المختص طلبا مرفقا به المستندات التالية:

المستندات المطلوبة

- موافقة الجهة المختصة على دخول المياه والصرف الصحى محل الاشتراك وصورة من مستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية.

- نسخة من الرسوم المعمارية لكل الأدوار المبنية بمستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية.

- المستندات المؤيدة لحيازة كل الاشتراكات (مستند ملكية ــ ترخيص مبانى ـــ عقد إيجار) أو أى مستند يؤيد الحيازة.

- صورة من تعاقد أو إيصال مرافق أخرى (كهرباء ـــ غاز ــ تليفونات) إن وجد.

- صورة إثبات الشخصية لطالب الاشتراك (البطاقة).

إجراءات التوصيل

- سداد قيمة أجور المعاينة بالخزينة.

- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفني المختص الذي يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل.

- يتم تسعير المقايسة الابتدائية طبقا للأسعار المعمول بها في الشركة وسدادها بالخزينة بمعرفة المشترك.

- يتم صرف المهمات من المخازن بمعرفة المشرف الفني المختص.

- يتم توصيل المياه للمشترك وإثبات تاريخ فتح المياه للاشتراك (على النموذج المعد لذلك).

- استخراج فاتورة الاستهلاك للمشترك في الشهر التالي للاشتراك.