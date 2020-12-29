فيديو إباحي يورط عاطل مع شقيقتين في قتل «تاجرة المنوفية»: هددوني

تفاصيل جديدة، كشفها المتهم الرئيسي بقتل تاجرة أدوات منزلية بالمنوفية، بالاشتراك مع شقيقتين، بسبب خلافات مالية، إذ أكد في اعترافاته أنه لم يخطط لقتل المجني عليها، وأن دوره كان خطفها ومساومتها فقط، بهدف التنازل عن القضايا ضد الشقيتين.

مقتلتهاش

وأوضح في اعترافاته، أنه استدرج المجني عليها، بحجة أخذ أموالها وتسليم إيصالات الأمانة، والاتفاق على التنازل عن القضايا، وعقب وصولها إلى منزله، أخذها إلى مسرح الجريمة بجوار منزل قديم فى المنطقة الزراعية بدائرة مركز بركة السبع، مضيفا: «اتفاجئت بالأختين وإحنا قاعدين معها، خنقوها ودبحوها، وبعد كده بدأوا يتخلصوا من جثتها».

فيديو إباحي

لم يصدق المتهم ما حدث وظل يصرخ في الشقيقتين: «أنا متفقتش معاكم على قتلها»، لكنه فوجئ بإحدهما تهدده بإرسال فيديو إباحي إلى أسرته، تم تصويره له مع شقيقتها، في منزلها قبل الجريمة بأسبوع، بحسب أقواله في التحقيقات.

تمثيل الجريمة

أجرت النيابة العامة، معاينة تصويرية لموقع الحادث، وقام المتهمين الثلاثة بتمثيل الجريمة، فى حضور قوات الأمن، مع الاستعانة بأحد أفرادها لتصوير الجريمة، كما تسلمت تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن القتيلة لقيت مصرعها إثر ضربها بطعنات بسكين ووجود جرح ذبحي، وطلبت تحريات المباحث.

أول خيوط الجريمة

تلقى مدير أمن المنوفية اللواء أحمد فاروق مساعد أول وزير الداخلية للأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، ملقاه داخل مجرى مائي.

تم تكليف ضباط المباحث بالانتقال إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة الضحية، وبها عدة إصابات وطعنات متفرقة وجرح ذبحي، وتوصلت تحريات المباحث إلى هوية المجني عليها، موضحة أن الضحية تعمل فى تجارة المواد الإلكترونية.

وتمكن فريق المباحث، من تحديد هوية الجناة، وتبين أنهم 3 أشخاص، شقيقتان، وعاطل، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قتلوا المجني عليها، بسبب خلافات مالية بينهما، ووجود قضايا جنائية، وألقي القبض عليهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.