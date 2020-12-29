صاحب فيديو «قطع ديل كلب»: مات بعد أسبوع.. ومش هدفي الشهرة

مقطع فيديو قاسي، يظهر أحد الأشخاص يقطع ذيل كلب دون رحمة، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغضب، قبل أن تكشف تفاصيله الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إذ تبين من التحريات الأولية، أن الشخص الذي ظهر بالفيديو هو صاحب الكلب، وأنه يعمل فى شركة خاصة، وألقي القبض عليه.

تدريب الكلب على الشراسة

وقال المتهم خلال التحقيق معه، انه قطع ذيل كلبه، بهدف تدريبه على الشراسة، مشيرا إلى أن الكلب مات بعد أسبوع من نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث.

وأوضح مصدر أمني، أن قرار إخلاء سبيل المتهم أو حبسه، يتم اتخاذه بعد عدد من الإجراءات القانونية، وإرسال محضر بالواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن العامل محتجز حاليا، وسيتم إحالته إلى النيابة للاستماع إلى أقواله.

تعذيب الكلب ليس للشهرة

تلقي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من وحدة الرصد، تفيد بتداول فيديو يتضمن قيام شاب بتعذيب كلب عن طريق ضربه، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن من التوصل إلى صاحب الفيديو، وتبين أنه عامل فى إحدى الشركات.

وباستصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أن الكلب ملكه، وأنه قطع ذيله لتدريبه على الشراسة، مشيرا فى محضر الشرطة، إلى نفوق الكلب بعد نشر الفيديو بعدة أيام، قبل أن يدافع عن نفسه، مؤكدا أنه لم يكن يعذب الكلب بهدف نشر الفيديو على السوشيال ميديا، وكسب متابعين أو شهرة.

وتداول رواد «فيسبوك» مقطع فيديو لأحد الأشخاص، يعتدي على كلب بالضرب، بدائرة قسم شرطة المرج، بمحافظة القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.