عاجل.. وفاة المخرج السوري حاتم علي بشكل مفاجئ

أعلنت الفنانة سارة نخلة، وفاة المخرج السوري حاتم علي منذ قليل بشكل مفاجئ.

وكتبت «سارة» عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة الا بالله الاستاذ حاتم علي المحترم في ذمة الله.. لا حول ولا قوة الا بالله مش قادرة اصدق الله يرحمه و ينعمه.. ادعوله».

وقدم المخرج السوري حاتم علي، مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الناجحة على مدار تاريخه الفني، أهمها «الزير سالم» بطولة عابد فهد وسلوم حداد، ومسلسل «عمر» بطولة غسان مسعود وسامر إسماعيل، و«أهو ده اللي صار» بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر.

وكان قد أعلن حاتم علي نهاية العام الماضي عن بدء التحضير لمسلسل «سفر برلك»، وكان من المقرر عرضه في سباق رمضان 2020، إلا أن مشروع المسلسل توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان آخر أعمال حاتم علي مسلسل «أهو ده اللي صار»، والذي عُرض في فبراير 2019، وشارك في بطولته كل من روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.