إثيوبيا تعتقل مصورا صحفيا بعد تغطيته صراع تيجراي وسط تنديد حقوقي

أدانت وكالة أنباء رويترز اعتقال مصورها في إثيوبيا كوميرا جيميشو، بعد تغطيته للصراع قليم تيجراي، مؤكدة أن السلطات لم تعلن أية أسباب لاحتجازه، وقالت أسرة المصور إن الشرطة اعتقلته من منزل العائلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخميس الماضي، وصادرت هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

ووظهر المصور في جلسة استماع قصيرة يوم الجمعة الماضي دون حضور محامي يمثله، وأمر قاضي التحقيقات بحبسه 14 يوما على ذمة التحقيق من أجل إعطاء الشرطة المزيد من الوقت للتحقيق، كما لم تعلن حتى الآن أية اتهامات لكوميرا رغم استمرار حبسه، وفقا لتصريحات صادرة عن أسرته.

وقال ستيفن جاي أدلر، رئيس تحرير رويترز، في بيان عنه، إن «عمل كوميرا يظهر مهنيته ونزاهته ونحن على علم بعدم وجود أساس لاعتقاله».

وأضاف أن «اعتقال كوميرا جاء بعد تعرض مصور رويترز تيكسا نيجاري للضرب على يد ضابطي شرطة اتحادية إثيوبيين في 16 ديسمبر».

وقالت أنجيلا كوينتال، منسقة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن ما حدث يمثل أحدث مثال على كيفية تآكل حرية الصحافة بسرعة في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وتابعت أنه قبل اعتقال كوميرا، سُجن ثمانية صحفيين في إثيوبيا هذا العام، كما سجنت السلطات في الكاميرون ثمانية صحفيين، وسجنت إريتريا 16 صحفياً، مؤكدة «نحن على ثقة من أن ذلك لن يتكرر مع كوميرا ونحث الحكومة على ضمان إطلاق سراحه على الفور ودون شروط».

وأكملت أنه من المقرر أن يمثل الصحفي الإثيوبي داويت كيبيدي والذي اعتقل في 30 نوفمبر أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم، مطالبة الحكومة الإثيوبية بـ«الكف عن مضايقة الصحفيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن كوميرا وداويت والصحفيين الآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز في إثيوبيا بسبب عملهم».

ومن جانبها، قالت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، إن اعتقال كوميرا يعد المثال الأحدث للسرعة التي تتآكل بها حرية الصحافة في عهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بعد ظهور بصيص أمل لم يدم طويلا في الإصلاح.