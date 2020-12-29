خدعة وتخدير ومؤبد.. القصة الكاملة لاغتصاب أب لنجلته المريضة بالشرقية

حيلة شيطانية لجأ إليها «م. م. خ.»، حين وسوس له قرينه، باستدراج نجلته صاحبة الـ18 عاما، بعدما خدعها بإعطائها دواء لعلاجها من أحد الأمراض التي كانت تشكو منها، إلاّ أنّ الدواء المزعوم لم يكن سوى عقار مخدر، ليتمكن الأب من ارتكاب جريمته البشعة ويدنس جسد ابنته، التي فقدت وعيها بتأثير المخدر، قبل أن ينزع عنها ملابسها ويتناوب على اغتصابها.

خداع وتخدير واغتصاب

تعود فصول الحادث إلى عام 2019، عندما استغل عامل زراعي يدعى «م. م. خ.»، يبلغ من العمر 43 عاما، يقيم بقرية منشأة أبو عمر بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، الشكوى المستمرة التي كانت ترردها نجلته، نتيجة إصابة جسدها الهزيل بأحد الأمراض، وسببت لها الأوجاع الدائمة، ليعد خطة محكمة لنيل من عذريتها، بعد تخديرها بعقار زعم أنه علاج لمرضها.

ما إن بدأ المخدر يسري في عروق المجني عليها، واختلط بدمائها، وغابت عن الوعي، حتى بدأ الجاني في تنفيذ جريمته، إذ تجرد من مشاعر الأبوه، وجردها تماما من ملابسها، ولم تأخذه بها شفقة، وهو ينظر إليها كجثة لا تستطيع التحرك، ولا تملك من أمرها شيئا، وفي مشهد تقشعر له الأبدان جثم فوق جسدها الصغير وتناوب على اغتصابها، لإشباع شهوته الدنيئة، التي قادته لمواقعة ابنته ومعاشرتها بعد سلبها إرادتها.

بلاغ للأمن

اكتشفت الجريمة بعدما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من إدارة البحث الجنائي، استنادا إلى إخطار من مركز منشأة أبو عمر، يفيد باتهام عامل زراعي يقطن بدائرة المركز باغتصاب نجلته التي لم تبلغ عامها العشرين، بعد خداعها وتخديرها، وهو ما كشفت عنه تحقيقات النيابة.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية، بضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأوصت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

معاقبة الجاني والحكم بالمؤبد

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكري، قد أسدلت الستار على القضية التي هزت محافظة الشرقية، بعد أن أصدرت حكما يقضي بمعاقبة الجاني بالسجن المؤبد لقيامه بالتعدي جنسيا على نجلته.