رفض المكافأة.. شاب يعثر على ربع مليون جنيه ويعيدها لصاحبها بالأقصر

عثر شاب يعمل فى مجالات المقاولات بالأقصر على حقيبة تحتوي على فيزا ومبلغ مالي "ربع مليون جنيه" وأعادها لصاحبها رافضًا الحصول على مكافأة.

الشاب علاء عبده، فى العقد الرابع من عمره، مقيم بقرية "العشي" شمال الأقصر احتفى به رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد موقفه وأمانته.

يقول "علاء" لـ"الوطن": "كنت أسير بجوار منطقة منشأة العماري بمدينة الأقصر فعثرت على حقيبة صغيرة ملقاة على الأرض وعندما قمت بفتحها وجدت بها فيزا بنك وورقة مكتوب عليها الرقم السري وإيصال إيداع بمبلغ ربع مليون جنيه".

وأضاف: "فكرت في وسيلة سريعة للتواصل مع صاحبها فنشرت على أحد جروبات الفيسبوك ليرد صاحبها بعد وقت قصير وبعد التأكد تماما من المعلومات الخاصة بالحقيبة والفيزا تواصلنا هاتفيا ولم يصدق أنه عثر على المفقودات الخاصة بها في هذا الوقت القصير".

ويكمل: "التقينا فى اليوم التالي وسلمته الحقيبة وتأكد من وجود المبلغ كاملا، وعرض علي مبلغ مالي على سبيل المكافأة إلا أننى رفضت وأكدت له أن ما قمت به خالصا لوجه الله".

ويشير إلى أنه فوجئ بنشر صاحب الحقيبة منشور يحكي فيه ما حدث ويوجه له الشكر على أمانته ورفضه المكافأة بالرغم من أنه لم يكن يرغب فى معرفة الناس بالواقعة.

وكانت الأقصر شهدت عددا من وقائع إعادة مبالغ مالية كبيرة لأصحابها خلال الفترة الماضية، أبرزها إعادة عامل نظافة لمشغولات ذهبية بقيمة 600 الف جنيه عثر عليها في القمامة ليكافئة امير سعودى برحلة حج ومبلغ مالي مكافأة له على أمانته.

كما عثر تلميذ على مبلغ 20 الف جنيه وأعادها لاصحابها ليكرمه برنامج تلفزيوني شهير، فيما عثر مسعف مؤخرا على مبلغ مالى كبير في حادث سير وأعاده لصاحبه.