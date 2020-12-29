تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في «كوبونات الغاز» لـ22 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة بقضية «كوبونات الغاز»، لجلسة 22 فبراير المقبل، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسني العالم، ومحمد عبدالمنعم بركات، وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.

ونسبت النيابة العامة للوزير الأسبق، ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمد به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن إصدار يوسف بطرس غالي موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة «ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد»، بوكالة شركة «إكسيل للنظم»، على صفقة توريد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة، بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي، بالسجن المؤبد غيابيا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، التي تباشرها محكمة الجنايات، ونظرتها في عدة جلسات، ثم أصدرت القرار المتقدم.