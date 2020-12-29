6 يناير.. محاكمة أب ضرب طفله بكابل كهرباء لمطالبته بأجر طبيب بقليوب

قررت محكمة جنح قليوب، في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الأب المتهم بضرب ابنه، باستخدام كابل كهرباء، إثر مطالبة الطفل لوالده بأموال للذهاب إلى الطبيب، بعد انقطاعه عن دفع المصروفات الشهرية له وشقيقه، بعدما انتقلا للعيش مع جدتهما، عقب طلاق والدتهما، إلى جلسة 6 يناير المقبل، لعدم الاختصاص الرقمي.

وأمر المستشار محمد حتة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بإحالة الأب لمحكمة الجنايات، بتهمة تعريض حياة صغير للخطر، بمنعه من الطعام لمدة 24 ساعة، وحيازة سلاح أبيض "سلك كهربائي"، وتهمة الضرب، حيث قررت نيابة مركز قليوب، في وقت سابق، إحالة الطفل للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، بعد تعدي والده عليه بالضرب بواسطة كابل كهرباء، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط الأب، حيث أثبتت التحريات تورط الأب في الواقعة.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من جدة الطفل "أ. أ. ع."، 13 سنة، بالصف الثاني الإعدادي، تتهم والد الطفل بالتعدي عليه بالضرب، ومنعه من الطعام 24 ساعة، بسبب مطالبته له بأموال للذهاب للطبيب، بعد انقطاعه عن دفع المصروفات الشهرية له وشقيقه، اللذين انتقلا للعيش مع جدتهما لوالدتهما، عقب طلاقها من والدهما، وزواجها من آخر.

وكشفت التحريات وأقوال جدة الطفلين أن الأب المتهم اعتاد على تعذيب طفليه، كما كان يقوم بتعذيب ابنتها، على مدار 5 سنوات، حتى تم الطلاق بينهما، وأكدت أن الطفل «أبو بكر»، وشقيقه «عثمان»، يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما مبلغ 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة، أصبح يماطل، وعندما ذهب إليه ابنه «أبو بكر»، لمطالبته بمبلغ 300 جنيه، مقابل ثمن الكشف عند طبيب نفسي، قام بالتعدي عليه بالضرب، مستخدماً كابل كهرباء، كما منعه من الطعام.

وأشارت التحقيقات إلى أن جدة الطفلين اتهمت الأب بأنه سبب مرضهما النفسي الشديد، بسبب ضربه لهما، وأنها قامت بالكشف عليهما فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهما على طبيب نفسي، نظراً لأنهما بحاجة إلى تأهيل للخروج من تلك الحالة التي يعانيان منها، وطالبت الجدة بحق الأطفال، مؤكدة أن والدهما يجب أن ينفق عليهما، بجانب حقهما فيما تعرضا له من ضرب وإهانات.