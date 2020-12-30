موهوبو القليوبية يواجهون المطر ويوفرون المياه ويحاربون تسرب الغاز

«تغطية الملاعب والسيارات إلكترونيا حفاظا عليها من الأمطار واستخلاص الماء من الهواء بدون كهرباء وابتكار جهاز للإنذار بتسرب الغاز»، كلها ابتكارات قام عليها ونفذها طلاب إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم، وسماح إبراهيم وكيلة المديرية، وإشراف أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي.

وتولي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اهتماما خاصا برعاية الموهوبين والنابغين من الفئات والمراحل حيث تتبع أساليب علمية ونهجا متطورا في رعاية وصقل الموهوبين وتنمية مهاراتهم، حيث لا تألوا جهدا في توفير الرعاية وتوفير سبل الدعم لكل الطلاب الفائقين والمتميزين في المجالات باعتبارهم هم بذرة صالحة زرعت في أرض الوطن وستثمر قريبا لتظلل على أرض مص بظلالها الطيبة.

كما تعطي إدارة الموهوبين بالمديرية، اهتماما خاصا لإكتشاف ورعاية الطلاب الفائزين والمبدعين والمتميزين في مختلف المجالات واستثمار الطاقات الكامنة بداخلهم، بما ينعكس على الوطن ويعلى من شأنه

«الوطن»، تستعرض عددا من ابتكارات الطلاب الموهوبين والتي حازوا بها المراكز الأولى في المسابقات والمعارض المختلفة خلال الفترة الماضية حيث كرمهم الدكتور السيد الفيومي، وأشرف محمود مدير الإدارة، على تميزهم، وخاصة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد.

التندة الذكية

«التندة الذكية» أحد اختراعات الطالب عبدالرحمن زغاري، الطالب بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد شعبان الثانوية العسكرية بكفر شكر المقيد بالصف الثالث الثانوى، وهو ابتكار يساهم في تغطية الملاعب والاستادات والسيارات وألواح الطاقة الشمسية إلكترونيا، عند هطول المطر حيث يعمل الجهاز بمجرد أن يستشعر قطرات المطر ليبدأ في العمل عن طريق البرمجة بالميكانيكا، ومع انتهاء الأمطار يقوم الجهاز بكشف ماتم تغطيته مرة أخرى.

استخلاص الماء من الهواء

اختراع آخر قدمته الطالب سندس ياسر من مدرسة شوقى يونس للغات بشبين القناطر والتي ابتكرت جهاز لاستخلاص الماء من الهواء بدون استخدام الكهرباء الجهاز عبارة عن محرك ومولد كهربائى وبعض الأجهزة للحفاظ على عدم فقد الطاقة بشكل كلى وتوفير الكهرباء المستمرة اللازمة لإنتاج أكبر قدر من الماء يوميا دون الرجوع إلى كهرباء المنزل وتوفير الماء بالمناطق أقل رطوبة والتى تتراوح الرطوبة بها بين ضفر الى 10%.

ويستخدم الجهاز فى إنتاج المياه من الرطوبة العالية التى تتراوح بين 50% وحتى 95%، دون التأثير على الطبيعة، لأن الجهاز يعمل على استخراج الماء من الهواء، وأخذ نسبة أكسجين من الهواء ورجوع نسبة أخرى للطبيعة لتصبح المياه صالحة للشرب من خلال فلتر تنقية بنسبة 99%.

وتعد تكلفة المشروع اقتصادية جدا مقارنة بالإنتاج اليومى مع وجود فلتر لعدم مرور الأتربة الى الجهاز، وضمان صلاحية الهواء لجودة المياه

إنذار تسرب الغاز

أكد أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قدمت مخترعات وابتكارات أخرى منها جهاز لقياس النبض عن طريق الكمبيوتر وابلكيشن المحمول وجهاز إنذار لتسرب الغاز يقوم بإرسال رسالة لقاطنى الشقة السكنية وشركة الغاز لغلق الغاز وتفادى وقوع كارثة.

وأضاف انه أقيمت ورش عمل برعاية الدكتور السيد الفيومى وكيل الوزارة، لهؤلاء الطلاب بعنوان «القيادة والإبداع»، تم خلالها عرض الأعمال الخاصة بالطلاب الموهوبين، وخاصة الصم والتوصية بالاشتراك بالمسابقة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يجرى تنفيذ خطة للاهتمام بمتحدى الإعاقة ودعم المتفوقين والمبتكرين علميا ورياضيا برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية كما تم وضع برامج تعليمية خاصة لاكتشاف قدرات الموهوبين لتنميتها دراسيا وتشجيعها على الابتكار.