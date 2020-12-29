شعبة مواد البناء تتوقع انتعاش الأسواق مع عودة تراخيص البناء

توقع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة مرتقبة في مواد البناء خلال 90 يوما، مع إعادة إصدار تراخيص البناء بعد توقف دام 7 أشهر، وتراجع حركة البناء في شهور الشتاء، مستبعدا حدوث أية زيادات جديدة في أسعار حديد التسليح العام الجديد، لتصريف المخزون بالمصانع، وتراجع أسعار الخامات عالميا.

وقال «الزيني» إن العام الجديد 2021 سيشهد استقرارا سعريا في سعر حديد التسليح ومواد البناء جميعها، لوجود عدد من المؤشرات، منها استقرار أسعار الخامات العالمية مثل «البليت» و«المكورات» و«الخردة»، وعدم تقبل الأسواق أي ارتفاعات جديدة، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار حديد التسليح التي أصابت الأسواق بالشلل التام.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن الأسواق لم تستوعب الزيادات الأخيرة في سعر طن حديد التسليح التي انعكست على زيادة العقارات من 100 إلى 200 جنيه في ظل زيادة المخزون العقاري والركود.

وقال إن الطلب الصيني المفاجئ على الخامات، وأهمها «البليت» ساهم في رفع سعره عالميا، وجاء ذلك بداية من منتصف شهرنوفمبر الماضي، واستمر حتى منتصف ديسمبر الحالي.

وتابع بأن سعر طن حديد التسليح بعد الزيادة الأخيرة سيصل للمستهلك 13900 ويقترب من 14 ألف جنيه في محافظات الصعيد نتيجة لارتفاع «النولون».

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة لحديد التسليح، أبطأت من حركة البناء، وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن البناء، نتيجة ارتفاع الأسعار، والتعاقدات بالأسعار القديمة وهي 10600 جنيها، وهو ما ينعكس في عدم قدرة الشركات على استكمال البناء لارتفاع سعر عديد التسليح إلى 3000 جنيه خلال شهر مما يُزيد من الأعباء على شركات المقاولات، وهو ما سيجعهلهم يطالبون برد الفروقات من المطورين العقاريين.

وطالب «الزيني» برفع الرسوم عن استيراد «البليت» لإعادة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وكانت أسعار شركات الحديد، أعلنت عن سعر حديد التسليح ليباع حديد عز بـ13654جنيها للطن تسليم المصنع، وحديد المصريين بـ13650 جنيها، وحديد الجارحي بـ13450 جنيها للطن، من أرض مصنع، بينما سجل حديد بشاي في مصر قيمة 13450 جنيها للطن، وشهد سعر حديد السويس للصلب نحو13550 جنيها للطن، كما سجل سعر حديد المراكبي نحو13400 جنيه للطن، وحديد العشري للصلب نحو 13500 جنيه.