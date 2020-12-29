لـ«حملة الماجستير».. آخر فرصة للتقدم لوظيفة «معهد التخطيط» الخميس

يعتزم معهد التخطيط القومي، إغلاق باب تلقي طلبات وظيفة مدرس مساعد، للحاصلين على درجة الماجستير الأكاديمي فقط، غداً الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أسابيع من فتح باب التقديم للوظيفة الشاغرة.

وسبق أن حدد معهد التخطيط القومي شروطه لشغل الوظيفة، فذكر في بيان سابق، أنه يتعين على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير الأكاديمي في أي من المجالات: «تخطيط ثقافي، تخطيط إعلامي، تخطيط بيئي، تخطيط صحي، اقتصاديات السياحة، اقتصاديات النقل، اقتصاد قياسي، اقتصاديات الموارد المائية، اقتصاد صناعي، اقتصاد سياسي، اقتصاد بيئي، اقتصاد إقليمي، اجتماع سياسي، ثروة سمكية، سكان وقوى عاملة، تمويل دولي، رياضة بحتة، حاسب «نظم معلومات»، سوق العمل، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التعليم أوإدارة المعرفة».

استيفاء شروط قانون تنظيم الجامعات ضرورة لشغل الوظيفة

وبحسب المعهد، يجب أيضاً على الراغبين في شغل هذه الوظائف، استيفاء الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقوانين المعدلة له، على أن يتقدم الراغب في شغل الوظيفة بطلب يسلم باليد باسم الدكتور رئيس المعهد «أول شارع الطيران – طريق صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة».

تضمنت المستندات المطلوبة، تقديم صورة من شهادة التقديرات للمقررات الدراسية التي تم دراستها في مرحلة البكالوريوس/الليسانس والماجستير، بالإضافة إلى نسخة من رسالة الماجستير وأصل شهادة الماجستير، مع ضرورة «إحضار أصل الشهادات للاطلاع» من جانب المعهد.

واشترط معهد التخطيط القومي، أيضاً على الحاصلين على مؤهلات علمية من الخارج، تقديم شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات يفيد بمعادلة المؤهل الحاصل عليه صورة مميكنة من شهادة الميلاد، مع تقديم موقف المتقدم لشغل الوظيفة من التجنيد بالنسبة للذكور، مع ضرورة إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وقبل ذلك موافقة جهة العمل في حالة عمل المتقدم للوظيفة مع 8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، وأخيراً دمغة فئة 90 قرش وتنمية موارد فئة 10 قروش​، على أن تقدم الطلبات والأوراق المطلوبة في دوسيه للمكتب الفني لرئيس المعهد بالدور الأول.