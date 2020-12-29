عاجل.. العثور على أم وطفليها مذبوحين بشبرا الخيمة

قال شهود عيان، إن عاملين عثرا على شقيقتهما وطفليها مذبوحين داخل منزل الأسرة، في محطة هاميس بشبرا الخيمة، وتجمع عدد من أهالي المنطقة هناك، وأبلغوا الشرطة بالحادث.

وأفاد شهود العيان، بأن المجني عليها مطلقة، وتعيش فى منزل أسرتها، بعد طلاقها بصحبة طفليها، كما يتولى شقيقاها الإنفاق عليها.

وأوضح شاهد عيان لـ«الوطن»، أن المجني عليها كانت داخل المنزل بصحبة طفليها أحدهما رضيع والآخر لا يتجاوز 3 سنوات، وأن والديها متوفيان، بينما تعيش هي في منزل الأسرة برفقة شقيقيها، اللذين ينفقان عليها، واللذين اكتشفا الحادث واستغاثا بالجيران.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.