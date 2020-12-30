«هدية الوداع» تصل تل أبيب.. الجاسوس الأمريكي الأشهر في إسرائيل

ذكرت صحيفة «يسرائيل هايوم» الأربعاء، أنّ جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية، الذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وصل إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد أيام من رفع قيود فُرضت على سفره بعد الإفراج المشروط عنه.

وكثيرا ما أعرب بولارد، 66 عاما، عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته الجنسية، وأثارت قضية التجسس توترا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحُكم بسجن بولارد مدى الحياة، عام 1987، بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس، ثم أُفرج عنه بشروط عام 2015.

وفي عام 2019، ناشد جوناثان بولارد علنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتدخل من أجله والطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخفيف شروط إطلاق سراحه كي يتمكن من العناية بزوجته المريضة.

وبعد إطلاق سراحه عام 2015، فرضت فترة اختبار مدتها 5 سنوات عليه، يحظر خلالها السفر خارج الولايات المتحدة. وفرض عليه بحسب شروط إطلاق سراحه أيضا، البقاء داخل منزله في نيويورك بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا، وتقديم أي حاسوب يستخدمه لفحوصات، وارتداء جهاز مراقبة GPS طوال الوقت.

واعتبر قرار اتخذته وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بعدم تجديد حظر السفر الذي تضمنه قرار الإفراج المشروط عن بولارد «هدية الوداع» من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفتها إسرائيل، وفق ما أوردت «رويترز».

وحصل بولارد البالغ 66 عاما على جنسية إسرائيلية عام 1995، ويقول إنّه يريد الانتقال إلى إسرائيل مع عائلته.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين على تقرير صحيفة إسرائيل هايوم، الذي قال إنّ بولارد وزوجته إستر وصلا إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة بسبب حالتها الطبية.