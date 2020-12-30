إحالة 6 سائقين لنيابة سوهاج لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة

نفذ ضباط مرور سوهاج حملة مكبرة علي الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، أسفرت عن ضبط 449 مخالفة، وتم إجراء تحليل لـ 125 سائقا تبين إيجابية 6 عينات، وجرى إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة مرورية مكبرة بدائرة المديرية على الطرق الزراعية والصحراوي، بإشراف من نائب مدير الأمن، وتمكنت الحملة من تحرير 449 مخالفة، تضمنت "عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة، والسير بازيد من السرعات المقررة، والسير عكس الاتجاه، وعدم حمل رخصة قيادة".

وفي مجال تحليل المخدرات، تم سحب 125 عينة لسائقي سيارات النقل والآجرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وتبين من إجراء التحاليل ايجابية 6 عينات، لتعاطي "الحشيش، الافيون، الترامادول"

وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها تمكن ضابط وحدة مباحث الإشتباه بالتنسيق مع مباحث المرور من ضبط "هشام.ج.ف" 22 عامل ومقيم قسم أول سوهاج، أثناء استقلاله دراجة بخارية دون لوحات معدنية وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر قسم ثان سوهاج عن بلاغ "رفاعي.ر.ر" موظف يقيم دائرة القسم

وحررت المحاضر اللازمة، وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة، وكلف مدير أمن سوهاج، ضباط المرور بتنفيذ حملات مماثلة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع.

يذكر أن سوهاج، تشهد حوادث طرق بشكل يومي، على مختلف الطرق الزراعية والصحراوي، وكانت أخر الحوادث التي شهدتها المحافظة علي الطريق الزراعي بدائرة مركز دارالسلام، تصادم بين سيارة ميكروباص، وأتوبيس، أمام قرية الكشح.

ونتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وتبين أن جميع المتوفين والمصابين عمال كانوا في طريق عودتهم من مطروح إلى مقر إقامتهم بقرية البلابيش دائرة مركز دارالسلام.