خبيرة أبراج أمريكية: مصر من الدول المحظوظة في 2021 والعالم سيتغير

قالت إيلين الظفيري خبير الأبراج والتاروت العراقية الأمريكية، إن عام 2021 يبدأ بيوم الجمعة وكوكب الزهرة يبشر بالخير والفرح، والانفراجات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العلاقات بين الدول سوف تشهد تطورا كبيرا وسيبتعدون عن المشاكل.

وأكدت الظفيري، في حوار لـ«الوطن»، أن رؤساء وملوك الدول سيكون شغلهم الشاغل هو شعوبهم وليست مصالحهم الشخصية، وإلى نص الحوار:

2021 عام الانفراجة الاقتصادية للعالم

• في البداية نريد معرفة توقعات 2021 بشكل عام؟

- أول يوم في العام الجديد سوف يكون يوم الجمعة، وهذا معناه أن كوكبها هو كوكب الزهرة، وهذا يبشر بخير كثير ويدل على الفرح والسرور، والانفراجات، على مستوى الأفراد وعلى المستوى العام سوف تكون العلاقات بين الدول متميزة هذا العام، وتنتهي بعض المشاكل السياسية بين الدول التي تعاني من مشاكل مع بعضها، أيضا الكثير من رؤساء الدول والملوك سوف يكون شغلهم الأهم هو الشعوب وليست المكاسب الشخصية والسياسية، وهناك وفرة في قطاع الزراعة بشكل ملحوظ في معظم الدول، وهذا العام مختلف عن عام 2020 من الناحية الاقتصادية.

يتميز عام 2021 بالوفرة الاقتصادية وتزايد الأرباح، وعلى صعيد الفني سوف نلاحظ ظهور نخبة جديدة من الفنانين، وسيكونون أكثر انفتاحا وإثارة للجدل، كذلك فإن بداية العام سوف يكون فيها رخاء وراحة وبالنسبة لنصف العام سوف يتلاشى فيروس كورونا، ويعود الناس إلى حياتهم الطبيعية في النصف الثاني من العام.

كورونا تتلاشي في النصف الثاني من العام والعالم يعود لطبيعته

• هل تستمر أزمة كورونا؟

- أزمة كورونا سوف تستمر خلال الأشهر الأولى من العام وسوف تقل وتتلاشى في النصف الثاني من العام الجديد، ويعود العالم إلى طبيعته.

• هل تستمر الضغوط الاقتصادية خلال عام ٢٠٢١؟ أم سيشهد انفراجة؟

- الضغوط ستستمر في الأشهر الأولى من العام، والانفراجات سوف تكون انفراجات اقتصادية وتجارية وخاصة في مجال الزراعة، والمستفيد من ذلك الدول الزراعية، سوف تشهد أرباحا اقتصادية كبيرة جدا.

• ما دلالات الأرقام في عام 2021؟

- دلالات رقم 2 و 1 الرقم 21 يعني اتحاد خصائص مختلفة، فيه نوع من الازدواجية يوجد به خصائص مختلفة، وهذا الرقم يدل على الصداقة، لذلك أنا متفائلة بأن هذا العام سوف يحدث فيه علاقات اجتماعية كثيرة ومميزة بالإضافة إلى علاقات الحب، لأن رقم 21 هو رقم القوة، ويدل على العطاء في الحياة، وكذلك العطاء في الطاقة لتحديد الأهداف، ودلالة رقم 1 هو رقم قيادي واستقلالية كبيرة في الحياة ويعتبر رقم 1 يدل علي القوة لتحديد مسار الحياة، كما ان 21 يحتوي علي رقم 7 في علم الأرقام، وهذا الرقم هو رقم الحظ العظيم، ويعتبر رقما مهما في تحديد مصير الإنسان والحصول على الدعم الخارجي، وهذا العام الكثير من الناس سوف يحصلون على دعم خارجي من أشخاص قد لا يعرفونهم.

شخصية سياسية مصرية سوف ينفضح أمره وفنان يتعرض لحادث

• هل يوجد شخصيات مشهورة في مصر ستتعرض لأزمات أو ضغوط طبقا للتوقعات؟

- انا أرى أنه يوجد شخص في موقع سياسي في مصر سوف تنفضح حقيقته، وتظهر على العلن وسوف يطبق عليه القانون، وأتوقع أن يوجد شخص آخر مشهور، سواء كان شخصية سياسية أو فنية، في مصر سوف يتعرض لأزمة صحية كبيرة أو حادث وينجو منه بأعجوبة، وسوف يتجاوز هذه الأزمة.

نجم مصري يلمع في 2021

• ماهي توقعاتك لسنة 2021 بالنسبة لمصر؟

- مصر سوف تعتمد بالتركيز على 3 محاور مهمة جدا، ويتم التركيز عليها، والشعب المصري في عام 2021 سوف يتحد على كلمة واحدة، ويحقق هدفا واحدا، وهو التنمية ولن يلتفتوا لأي معارضة خارجية لهم، وعام 2021 سوف يكون عاما سعيدا على المصريين لأنهم سوف يشهدون تحقيق أمور كثيرة كانوا يتمنوا تحقيقها، وسوف يلمع نجم مصري في هذا العام.

• ما هي النصائح والتحذيرات التي توجهيها للناس؟

- أول شيء هو الابتعاد عن النفاق والابتعاد عن فضح أسرار الآخرين، لأن هذا العام عام الكارما، وكل ما تزرعه سوف تجني ثماره، الاقتراب من الوضوح والمصداقية مع بعض، ولا نسعى للانتقام والكراهية، لأن هذا العام سنة ظهور الحقائق، ومن بداية هذا العام لا بد من غلق أبواب الماضي وننسي الأشياء السيئة من الأعوام الماضية، علاوة على الابتعاد عن الخيانة.

• ماهي البلد الأكثر حظا في العام الجديد والأسوأ حظا؟

- البلد الأكثر حظ في هذا العام هي البلد التي لا يوجد لديها حروب، سواء كانت داخليا أو خارجيا، لأن هذه البلاد سوف تركز على التنمية وحل المشكلات الاقتصادية، أما البلد التي لديها مشاكل سياسية وحروب هي للأسف من البلاد الأسوأ حظ في عام 2021، ومصر من البلاد الأكثر حظا في هذا العام.

• ما هي الأبراج المحظوظة في العام الجديد؟

- 5 أبراج هي السرطان لأن هذا البرج سوف يحصل على فرص نجاح في العمل، وتوطيد علاقات مع زملائه في العمل والوصول إلى مناصب أعلى، وبرج الميزان سوف يحقق ارتفاعا في النشاط والطاقة الإيجابية وهذه الطاقة سوف تحقق انتصارات في العمل وتتخلص من الظلم، وبرج الحمل وسيكون عام 2021 عام الإبداع بالنسبة لأصحابه وسيحققون الكثير من الأرباح واستكمال مشروعات جديدة، وبرج القوس، وهذا البرج لديه إبداع على المستوى المهني وخاصة على الصعيد العملي والمالي، وبرج الدلو هو البرج الأكثر حظا ونجاح هذا العام على المستوى المالي والمهني.

• وجه كلمة لكل برج؟

- برج الحمل لا تحزن هذا العام انفراجه لك، وبرج الثور هو برج العطاء لا تنسى نفسك هذا العام وحب نفسك، برج الجوزاء هو برج متقلب سوف يكشف لك حقيقة إنسان وثق في قدراتك، برج السرطان تشرق كالشمس وسوف يكشف الكثير من الأمور، برج الأسد عندك دعوة مستجابة، برج العذراء سوف ينكسر أمامك شخص ظلمك، برج الميزان تواصل اجتماعي ولا تنعزل، برج العقرب انت برج محظوظ وسوف يلعب الحظ معك دور مهم، برج القوس خليك مع القانون وسوف تأخذ حقك بالقانون، برج الجدي خليك مع الصدفة لأنه تلعب دورا كبيرا في حياتك، برج الدلو زواج في هذا العام، برج الحوت وقت الأزمات انتهى وهذا العام سوف يسافر إلى بلد آخر.