رئيس راديو انيرجي تكشف خريطة برامج العام الجديد: انضمام وجوه جديدة

رئيس راديو انيرجي تكشف خريطة برامج العام الجديد: انضمام وجوه جديدة
كتب:
نرمين عفيفي
12:48 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
رئيس إذاعة إينرجي مع زهرة رامي
حلت عايدة سعودي، رئيس راديو انيرجي، ضيفا على زهرة رامي، في برنامجها الصباحي «أصحى بانيرجي»، وكشفت عن الخريطة البرامجية الجديدة للإذاعة لعام 2021، التي ستضم برامج ومذيعين جدد، على تردد 92.1.
المذيعة منة عامر تنضم إلى عائلة راديو إنرجي
وكشف رئيس إذاعة انيرجي، عن انضمام المذيعة منة عامر إلى عائلة الراديو، مضيفة أنها ستقدم برنامج «عيشها بانيرجي»، إلى جوار وائل منصور في تمام الخامسة عصرا، في حين ستنضم سارة المنذر إلى باسم كميل في تقديم برنامج «أهلا وزحما» في تمام الثالثة عصرا، وسيشارك صانع المحتوى أحمد حسن في تقديم برنامج «اصحى بانيرجي»، مع زهرة رامي، يوم الاثنين فقط.
وبعد 3 سنوات من إخفاء هوية مقدم البرنامج «صديق القطر»، قالت عايدة سعودي إنهم سيكشفون عن هوية مقدم البرنامج النفسي الشهير، موضحة أنهم اختاروا منذ انطلاق الإذاعة إخفاء هويته حتى يكون هناك مساحة من الأمان والفضفضة مع المتصلين، خاصة أنهم يغيرون أصوات المتصلين، والمذيع كذلك.
أخصائي طب نفسي مقدم «صديق القطر»
وأضافت رئيس إذاعة انيرجي: «لكن النهاردة ومع بداية السنة الرابعة اينرجي، حبينا نطمن المتصلين أن الذي يقوم بتقديم النصيحة لهم هو شخص متخصص، وهو الدكتور أحمد أبو الوفا، أخصائي الطب النفسي».
وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج، قال «أبو الوفا» إن العديد من المتابعين كشفوا عن هويته خلال السنوات الـ3 الماضية، بسبب تشابه أسلوب حديثه، لكنه سعيد بالكشف عن هويته الآن، وأن ذلك سيشعر المتصلين بالآمان بشكل أكبر.
أما عن باقي البرامج على انيرجي، قالت رئيس الإذاعة: «إننا مستمرين في رسالتنا الترفيهية ببرامجنا، والتي سنعتمد فيها على برامج وكلام أقل ومزيكا أكتر، خصوصا في الفترة دي من حياتنا، واللي محتاجين فيها نسمع أغاني تبهجنا مش كلام يزعجنا»، مؤكدة أن المستمعين لا يزالون على موعد مع صبري زكي، ببرامجه «قول يا كبير» و«أخرة صبري».
وتابعت عايدوة سعودي: «وطارق أضا ببرنامج (أضا أخف من أضا)، ومروان يونس وبرنامجه (بجد) كل خميس، ورضوى العطار، وبرنامج سنوز، وأحمد الوكيل وبرنامجه (ست نقلات)، ومن اسكندرية سلمى قاسم (عالبحري)، وهوبا وبرنامجه الرياضي (في التمانيات)، والبرنامج الطبي (سلامتك على اينرجي)، مع نورهان قنديل.