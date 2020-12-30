رئيس راديو انيرجي تكشف خريطة برامج العام الجديد: انضمام وجوه جديدة

حلت عايدة سعودي، رئيس راديو انيرجي، ضيفا على زهرة رامي، في برنامجها الصباحي «أصحى بانيرجي»، وكشفت عن الخريطة البرامجية الجديدة للإذاعة لعام 2021، التي ستضم برامج ومذيعين جدد، على تردد 92.1.

المذيعة منة عامر تنضم إلى عائلة راديو إنرجي

وكشف رئيس إذاعة انيرجي، عن انضمام المذيعة منة عامر إلى عائلة الراديو، مضيفة أنها ستقدم برنامج «عيشها بانيرجي»، إلى جوار وائل منصور في تمام الخامسة عصرا، في حين ستنضم سارة المنذر إلى باسم كميل في تقديم برنامج «أهلا وزحما» في تمام الثالثة عصرا، وسيشارك صانع المحتوى أحمد حسن في تقديم برنامج «اصحى بانيرجي»، مع زهرة رامي، يوم الاثنين فقط.

وبعد 3 سنوات من إخفاء هوية مقدم البرنامج «صديق القطر»، قالت عايدة سعودي إنهم سيكشفون عن هوية مقدم البرنامج النفسي الشهير، موضحة أنهم اختاروا منذ انطلاق الإذاعة إخفاء هويته حتى يكون هناك مساحة من الأمان والفضفضة مع المتصلين، خاصة أنهم يغيرون أصوات المتصلين، والمذيع كذلك.

أخصائي طب نفسي مقدم «صديق القطر»

وأضافت رئيس إذاعة انيرجي: «لكن النهاردة ومع بداية السنة الرابعة اينرجي، حبينا نطمن المتصلين أن الذي يقوم بتقديم النصيحة لهم هو شخص متخصص، وهو الدكتور أحمد أبو الوفا، أخصائي الطب النفسي».

وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج، قال «أبو الوفا» إن العديد من المتابعين كشفوا عن هويته خلال السنوات الـ3 الماضية، بسبب تشابه أسلوب حديثه، لكنه سعيد بالكشف عن هويته الآن، وأن ذلك سيشعر المتصلين بالآمان بشكل أكبر.

أما عن باقي البرامج على انيرجي، قالت رئيس الإذاعة: «إننا مستمرين في رسالتنا الترفيهية ببرامجنا، والتي سنعتمد فيها على برامج وكلام أقل ومزيكا أكتر، خصوصا في الفترة دي من حياتنا، واللي محتاجين فيها نسمع أغاني تبهجنا مش كلام يزعجنا»، مؤكدة أن المستمعين لا يزالون على موعد مع صبري زكي، ببرامجه «قول يا كبير» و«أخرة صبري».

وتابعت عايدوة سعودي: «وطارق أضا ببرنامج (أضا أخف من أضا)، ومروان يونس وبرنامجه (بجد) كل خميس، ورضوى العطار، وبرنامج سنوز، وأحمد الوكيل وبرنامجه (ست نقلات)، ومن اسكندرية سلمى قاسم (عالبحري)، وهوبا وبرنامجه الرياضي (في التمانيات)، والبرنامج الطبي (سلامتك على اينرجي)، مع نورهان قنديل.