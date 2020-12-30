4 نصائح لحماية شبكة «الواي فاي» المنزلية من الجيران والغرباء

دائمًا ما يبحث سارقو البيانات عن شبكات الواي فاي غير الآمنة، إذ أحيانًا ما يتعبون ثغرات تمكنهم من مهاجمة الأجهزة المتصلة بها والوصول للبيانات الشخصية، ويحدث أحيانًا أن يقوموا بتنزيل ملفات غير قانونية من جلال جهاز الراوتر الخاص بك، ويمكن أن تتجنب ذلك بالتأكد من حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك بشكل جيد.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» 4 نصائح تساعدك في حماية شبكة الواي فاي المنزلية من الجيران أو الغرباء، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

تحقق الأجهزة المتصلة بشبكتك

تعد أولى الخطوات لحكاية شبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بك، هي معرفة الأجهزة المتصلة بهذه الشبكة، واستبعاد الأجهزة غير المعروفة، ويمكنك القيام بذلك من خلال اتباع الآتي:

- تأكد جيدًا أنّ جهازك متصل بجهاز الراوتر الخاص بك سواء عبر الكابل أو عن طريق الواي فاي.

- افتح متصفح الويب على جهازك، واكتب عنوان IP لشبكتك في شريط العنوان.

- وبعد الدخول إلى صفحة إعدادات جهاز الراوتر، افتح قسم «الأجهزة المتصلة Connected devices»، والذي يعرض لك جميع الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر، إذ تكون مُرتبة عادةً بحسب عنوان IP أو رقم الجهاز أو الاسم.

- من خلال هذه الخطوة، يمكنك إجراء مسح لأجهزتك المتصلة، مثل: جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو اللاب توب، وفي حال لم تستطع التعرف على أجهزة معينة، عليك إيقاف تشغيل اتصالها واحدًا تلو الآخر لاكتشاف الأجهزة غير التابعة لك.

- إذا أوقفت تشغيل جميع أجهزتك ورأيت أنّ هناك جهازا ما غير معروف لا يزال متصل، فابدأ بإزالته فورًا.

حماية شبكة الواي فاي ضد المستخدمين غير المصرح لهم

وعند اتخاذ الإجراءات السابقة، يمكن أيضًا أن تجد بعض الدخلاء على الشبكة الخاصة بك، وفي هذه الحالة يمكنك حماية شبكة الواي فاي من خلال تشفير الاتصال، والذي يكون موجودًا في أغلب أجهزة الواي فاي.

وخلال هذه الخطوة، تجنب التشفير من نوع «WEP»، والذي يعد قديمًا ويسهل التحايل عليه، وبدلاً من ذلك، يمكنك البحث عن الأجهزة التي تقدم نوع تشفير يبدأ بـ«WPA2» أو «WPA2-PSK AES» إذ تتيح لك هذه البروتكولات تشفير شبكة الواي فاي وإبعاد المتطفلين.

تغيير كلمات المرور

وحال وجدت أنّ شخصًا يسرق اتصال الواي فاك الخاص بك، فيجب عليك الإسراع من تعزيز إجراءات الأمان الخاصة بجهاز الراوتر، وذلك عن طريق إضافة كلمة مرور قوية ومعقدة، وتغيير اسم الشبكة الافتراضي، وبعد هذه الخطوة افصل جميع الأجهزة الخاصة بك، وأعد تشغيل جهاز الراوتر، ثم أعد توصيل أجهزتك مرة أخرى.، وإذا كان جهاز الراوتر الخاص بك قديمًا ولا يدعم ميزات أمان مثل هذه، يفضل شراء جهاز راوتر جديد.

إنشاء شبكة خاصة للضيوف

ونظرًا لرغبة الأصدقاء والعائلة في استخدام شبكة الواي فاي الخاصة بك أثناء زيارتك، ولإجراء مزيد من الأمان لجهازك بعيدًا عن أجهزتهم، يمكنك إنشاء شبكة اتصال خاصة بهم أو ما يعرف باسم «شبكة الضيف Guest Network» في جهاز الراوتر الخاص بك.

ومن مميزات هذه الطريقة أنّها تمنعهم من رؤية الملفات والخدمات المشتركة، ولتجنب الالتباس مع شبكتك الرئيسية، ابدأ بإعداد «شبكة الضيف» باستخدام اسم شبكة «SSID» وكلمة مرور مختلفين.