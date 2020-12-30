محمد كيلاني: «متنمرين بيدعوا عليا بالسرطان عشان دافعت عن يسرا اللوزي»

تعرض الفنان محمد كيلاني، للتنمر بعد دفاعه عن الفنانة يسرا اللوزي، بعد تعرضها هي الأخرى للتنمر، حيث وصفها أحد المتابعين عبر فيس بوك: «أم الطرشة.. كل سنة وانتم طيبين»، وهو ما تصدى له «كيلاني»، فقامت مجموعة من المتابعين بالدعاء عليه متمنيين إصابته بالسرطان، وكتب كيلاني، عبر حسابه على فيس بوك: «حاولت أتضامن مع زميلة ليا عشان واحد معندوش نخوة ولا دين اتنمر عليها، اتفتحت عليا ماسورة ألفاظ وشتايم، وناس تقول ربنا يجيبلك سرطان، وناس تقولي عايز لايكات».

وتابع: «ممكن تكون الناس دي فهمت قصدي وممكن تكون مفهمتش، بس يا جماعة إيه كمية الحاجات الغريبة اللي جوانا دي، إحنا محتاجين نقف مع نفسنا شوية، والواضح ان قلة الأدب هي اللي بقت ترند، وسهل ان أي حد يشتم حد في ضهره أو من ورا الكيبورد، للأسف التربية اختلفت، ربنا يهدي الجميع».

يسرا اللوزي تتعرض للتنمر بسبب مرض ابنتها

وتعرضت مساء أمس، الفنانة يسرا اللوزي، للتنمر بعدما نشرت صورة لها عبر إنستجرام، فتنمر أحد المتابعين بها، وقامت يسرا بالرد عليه بعدما عايرها بمرض ابنتها التي تعاني من ضعف السمع.

التنمر بالفنانة سوسن بدر

كما تعرضت الفنانة سوسن بدر، للتنمر بعد نعيها للمخرج السوري حاتم علي، وتفاعل عدد من الفنانين للدفاع عنها، ومنهم زينة ونجلاء بدر والإعلامي شريف نور الدين والفنانة الشابة كارولين عزمي، وطالب الملحن أمير طعيمة، نشر صور المتنمرين، وكتب على فيس بوك: «المفروض حد شاطر في السوشيال ميديا يجيب صور العيال دي وأسماءهم الحقيقة، وكل شوية تتعمل قائمة بالأشكال دي عشان المجتمع يبقي عارفهم، وعشان يدفعوا تمن قلة أدبهم، ويبقوا منبوذين في كل مكان يروحوه. من أمن العقاب أساء الأدب».