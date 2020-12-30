مطهرات وبوابات دخول وخروج.. "امتحن وانت مطمن" حملة لـ"شبان" بنها

أطلق مجمع مدارس جمعية الشبان في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، حملة لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، تحت عنوان "امتحن وانت مطمن"، للتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير مناخ آمن وصحي للطلاب خلال أدائهم امتحانات نصف العام الدراسي، والتي من المقرر أن تنطلق بداية الأسبوع المقبل بالمرحلة الابتدائية، تليها المرحلتان الإعدادية والثانوية بالقسمين العربي واللغات.

تتضمن الخطة تحديد مسارات دخول وخروج للطلاب والطالبات منعاً للتكدس، من خلال خطه دخول وإخلاء قبل وبعد الامتحان، وتزويد المجمع ببوابات التعقيم والكمامات والمطهرات، وإجراء عملية تطهير كامل للمبنى والفصول واللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان، وتحديد قوة الفصل الدراسي بعدد 12 طالبا فقط، مع توفير التهوية الجيدة، والتنبيه على اتخاذ كافة إجراءات منع الإختلاط والتجمعات قبل وبعد الامتحانات.

وأشار مصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني للمدارس ونائب رئيس الجمعية، إلى أنه تم التاكيد على توفير تهيئة المناخ المناسب الذي يسمح للطالب بأداء الأمتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب، وسلامة المشرفين داخل اللجان وخارجها، من خلال الحفاظ علي نظافة الأماكن، وتوفير 3 بوابات لتعقيم الطلاب أثناء الدخول إلى لجان الامتحان.

وأضاف "فرج" أنه تم توفير أجهزة لقياس الحرارة، للاطمئنان على الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات، بالإضافة إلى الالتزام بتقليل عدد الطلبة داخل اللجان، بمتوسط 12 طالب داخل كل فصل، لمراعاة التباعد الاجتماعي، مع توافر زائرة صحية لكل مرحلة، لمتابعة الطلاب والتأكد من الالتزام بالإجراءات المقررة.

وأوضح الممثل القانوني لمدارس جمعية الشبان ببنها أنه جرى تشكيل غرف لمتابعة الامتحانات، ورصد أي معوقات تعيق سير أعمال الامتحانات بمجمع المدارس، أو أي نقص في وسائل التعقيم، كما تم توزيع الطلاب على 4 مداخل للمدرسة، منعاً للتكدس أثناء الدخول والخروج.

فيما وجه الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية رسالة طمأنه إلي الطلاب وأولياء الأمور مع قرب بداية أختبارات الفصل الدراسى الأول مشيرا ان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أقرت عدة إجراءات وضوابط يتم الإلتزام بها من قبل الإدارات التعليمية والمدارس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد

أوضح أن إجمالى عدد الطلبة المقرر إمتحانهم في المرحلة الأعدادية ١٠٣.٣٦٦ من التعليم العام و٥٢١٤ من المهني.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية ٣٣٢.٣١٩ من الصف الرابع والخامس والسادس

أكد وكيل الوزارة انه جري تهيئة المناخ المناسب الذي يسمح للطالب بأداء الأمتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب و الإلتزام بجميع التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا علي سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة المشرفين داخل اللجان وخارجه و الحفاظ علي نظافة المكان وانتظام العمل والإلتزام بتقليل عدد الطلبة داخل اللجان وضرورة تشكيل غرف عمليات الادارة لمتابعة الامتحانات ورصد أي معوقات تعيق سير أعمال الأمتحانات.

أشار ان مقترح جدول الامتحانات تم وفق ظروف كل مدرسة وظروف كل إدارة تعليمية وكل إدارة مسئولة عن وضع جداول الإمتحانات ومواعيدها طبقا للكثافة العددية الموجودة علي أرض الواقع و توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الإجتماعي .

وشدد وكيل الوزارة علي أهمية وضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية للجميع لسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات والسادة المدرسين.