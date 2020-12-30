نائب مدير مستشفى عزل: رأس السنة سيتحول لكارثة بسبب كورونا حال الاحتفال

قال الدكتور محمد علام، نائب رئيس أول مستشفى عزل سابقا، إن الاحتفال برأس العام سيتحول لكارثة، متمنيا اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وجود شخص مصاب بفيروس كورونا، يصيب أمامه على الأقل 5 أشخاص، لذلك تجمعات رأس السنة، ستكون كارثة في حال النزول والاستمرار في الاحتفالات.

علام: تجمعات الشباب خطيرة ليست عليهم بقدر عائلتهم

وتابع «علام» في منشور توعوي له، أن تجمعات الشباب من 5 لـ10 أفراد لساعات داخل المنزل الواحد، سيكون من ضمنهم شخص مصاب، سيعدى على الأقل نصف الموجودين.

وأوضح نائب أول مدير مستشفى عزل، أن الخوف ليس في تجمعات هذه الشباب، الخوف في نقل العدوى للمنازل الخاصة بهم، وفي مسافة أقل من ساعة، سيكون نقل العدوى لـ10 أفراد، ومن الممكن إصابة أكثر من ذلك بطريقة غير مباشرة.

ووجه «علام»، مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بالوقاية من الفيروس وهي التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات وتجنب السفر والاحتفال أن وإقامة المناسبات خلال هذه الفترة، للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الفيروس في الموجة الثانية، أسرع، ومعظم الحالات متوسطة وبسيطة، لكن الحالات في تزايد، ويجب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن اللقاح ليس الحل السحري، وليس له علاقة بالمنخنى الوبائي، سواء للصعود أو الهبوط.