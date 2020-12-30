«حياة الذاكرين» دليل عمرو خالد لتصفية الذهن والروح

صدر حديثاً للدكتور عمرو خالد كتاب بعنوان «حياة الذاكرين.. دليلك لتصفية الذهن والروح»، عن دار الرواق للنشر والتوزيع، عدد صفحاته 255 ورقة.

يدور الكتاب حول الذِّكْر فى الإسلام، ولكن بطريقة سهلة شيقة، حيث حاول المؤلف أن يجمع بين علم التزكية من خلال التركيز على الإحساس الروحانى المتعلق بعملية الذِّكْر، وعلم العقيدة بعرض الأدلة العقلية المنطقية عن الأثر الذى يحدثه الذكر فى العقل الباطن للإنسان.

يتكون الكتاب من 8 فصول، منها المعنى الحقيقى للذكر، الذكْر وتصفية الذهن والروح، حلاوة الذكر وثوابه، تجارب الذاكرين، أسرار الذِّكْر وعجائبه، أنواع الذكر ومعانيها، أسرار أذكار القرآن وأدعيته، الخطة العملية للذكر الفعال.

وحرص الكاتب فى نهاية كتابه على تقديم خطة عملية متدرجة لمساعدة القارئ على المواظبة على الذكر. وقال عمرو خالد فى وصف الحالة النفسية التى يصنعها الكتاب: «هى رحلة رائعة خُضتها بنفسى، وعشتها مع مجموعات ممن حولى، ورأيت أثرها فيهم، فصار جُل ما أتمناه أن أشارك تجربتى فى الذِّكْر مع جميع الناس، وأن أجعل جميع الناس يرون حلاوة الذِّكْر التى رأيتها».