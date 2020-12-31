تفاصيل انتحار طالبة تحت سيارة حبيبها: «خانته مع صديقه»

تباشر الجهات القضائية والأمنية تحقيقاتها فى واقعة انتحار طالبة فى إحدى الجامعات الخاصة، تحت عجلات سيارة كانت تستقلها برفقة حبيبها، بعدما واجهها بفيديوهات إباحية لها مع صديقه، فقررت التخلص من حياتها قفزا من السيارة حتى دهستها العجلة الخلفية ولقيت مصرعها فى الحال.

الساعة 4 مساء: لقاء فاتر بين الحبيبن

الساعة كانت تشير للرابعة من عصر الثلاثاء، حين تقابل الشاب مع صديقته التى تربطه بها علاقة حب منذ عامين، مخططين للزواج بعد انتهاء الدراسة، صيف 2021، ولم تكن المقابلة حارة كما اعتادا على تبادل كلمات الحب بينهما.

طريق العين السخنة:

سلك الشاب بسيارته طريق العين السخنة السريع، ولم يجب عن تساؤلات صديقته التى كانت تستفسر عن سبب سيره فى هذا الطريق الذي يبعد عن منزليهما بأحد كمباوندات القاهرة الجديدة، حتى توقف فجأة.

فيديوهات إباحية:

أوقف الشاب سيارته، لكنه عجز عن كمح جماح غضبه مثلما سيطر على سيارته التى كانت يقودها بسرعة عالية، وأخرج هاتفه ودخل إلى تطبيق واتس أب، ثم بدأ يعرض عليها ما أرسله له صديق لهما من فيديوهات للقاءات محرمة جمعتها به، وكان الأخير يقوم بتصويرها خلسة.

انهيار وانتحار:

أطلق الشاب العنان لسيارته وبدأ السير مجددا بسرعة جنونية في طريق العودة، بينما انهارت الفتاة من البكاء، وبدأت فى التحجج بكونها نادمة وأن الأمر لم يتكرر كثيرا، إلا أنه صم أذنه عن سماع أي مبررات منها، وفجأة، تمكنت من فتح «لوك» باب السيارة ثم ألقت بنفسها خارجها، حتى سقطت تحت عجلة السيارة الخلفية، ولقيت مصرعها دهسا.

الساعة 5 مساء: الشاب يبلغ الشرطة ويستدعي الإسعاف

أجهزة الأمن تلقت إخطارا بالحادث، في غضون الساعة 5 مساء الثلاثاء، من الشاب، الذي اتصل بالنجدة وأبلغ عن الواقعة، واستدعى سيارة إسعاف، ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، واستمعت لأقواله، ووصلت المستشفى جثة هامدة.

تحريات الشرطة: الحادث انتحار

التحريات التي أجرتها الشرطة، أكدت أن المتوفاه، كانت على علاقة بالشاب المبلغ «حبيبها»، وأن الواقعة انتحار، بعدما واجهها بفيديوهات مخلة جمعتها مع صديق مشترك بينهما، فلم تجد حلا إلا الانتحار قفزا من السيارة.