عريس في الجنة.. تفاصيل ذبح شاب قبل زفافه بـ10 أيام بالشرقية

لم يمهله القدر ليرتدي بدلة زفافه المقرر إقامته بعد ما يقارب 10 أيام، حيث قادته الصدفة البحتة إلى مصيره المحتوم، ليلقى الضحية نادر محمد، صاحب الـ25 عاما حتفه ذبحاً على يد ثلاثة شباب، أثناء تلبية دعوة لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين في عزبة كرامة التابعة لقرية جلفينا في بلبيس بمحافظة الشرقية.

مشادة كلامية وقتل دون ذنب

بداية الواقعة كانت بنشوب مشادة كلامية بين أقارب العروس وأحد أهالي العزبة، ليتطور الأمر بعدها إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أقارب العروس بالاستعانة بمجموعة من أصدقائه من خارج العرس يحملون سلاحا أبيض وآخر ناري، لبث الرعب في نفوس الطرف الآخر، ولكل من تسول له نفسه لمحاولة تهدئة الأوضاع المحتقنة، إلاّ أنّه في تلك الأثناء كان المجني عليه يستقل دراجته البخارية متجهاً نحو مكان حفل الزفاف وقبل وصوله بدقائق قليلة تقاطع طريقه مع المتهمين الذين اندفعوا نحوه وقاموا بذبحه دون سابق إنذار أو حدوث مشادة بينهم.

ضبط المتهمين وحبسهم 4 أيام

وكان مدير أمن الشرقية ومساعد وزير الداخلية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، العميد حسام القصبي، يفيد باستقبال أحد المستشفيات شاب في عقده الثاني مصاب بجرح قطعي في الرقبه ولفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي فور وصوله بدقائق قليلة متأثراً بإصابته، بالإضافة إلى شاب آخر يدعى «شاهر. ي»، مصاب أيضاً بجرح قطعي في الظهر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس قد تمكنت من ضبط الجناة بعد مرور ساعات قليلة على الحادث الذين لاذوا بالفرار بعد اقتراف جريمتهم، وتمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة التي قضت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.