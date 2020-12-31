الإدارة العامة للمرور تخصص غرف طوارئ تحسبا للشبورة المائية

خصصت الإدارة العامة للمرور عدد من غرف الطوارئ تحسبًا لظهور الشبورة المائية الكثيفة، والتي تتوقع الأرصاد أن تظهر في عدد كبير من الطرق ابتدءاً من الليل وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى.

كما تعمل الغرفة بأعلى طاقة وعلى مدار الساعة تحسباً لتلقي بلاغات بسبب سوء حالة الطقس و تقلبات الأحوال الجوية.و تعمل غرف الطوارئ و العمليات تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، و التي تقوم بالتنسيق مع جميع إدارات المرور الأخرى في المحافظات، وذلك ضمن خطة مرورية موسعة لمواجهة الآثار المترتبة على ظهور الشبورة، والتي من الممكن أن تسبب في اختناق مروري أو وقوع حوادث سير نتيجة حجب الرؤية عن المواطنين.

وتتابع غرفة العمليات حركة السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، كما تتابع حركة السيارات في الشوارع عن طريق كاميرات المراقبة لرصد أي تكدس مروري.

كما تتابع غرفة الطوارئ حركة السير على الطرق و المحاور التي تربط بين المحافظات، وتحديداً الطرق السريعة والصحراوية، مع انتشار الأوناش المرورية، وتدعو الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى الالتزام التام بتعاليم رجال المرور، واتباع قواعد القيادة الآمنة في الشبورة المائية لتجنب التعرض للحوادث، والتي تتضمن تخفيف السرعة للحد الذي تتناسب فيه مع مستوى الرؤية الأفقية لتغطي مساحة الرؤية المناسبة.

وقامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور الأخرى على مستوى جميع المحافظات.

وأوصت باتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة، حيث قامت الإدارة بتشغيل عدد كبير من سيارات الإغاثة المرورية وتم توزيعها بشكل متناسب على كافة الطرق، بالإضافة إلى تواجد أفراد من المرور تحسباً لحدوث أي طارئ، وأكدّت غرفة الطوارئ أنّه لن يتم إغلاق أي طريق إلاّ في حالة انعدام الرؤية بشكل تام و ذلك حفاظاَ على أرواح المواطنين.